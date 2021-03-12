內地2月中小企業發展指數重回升軌　去年2月來最高

中國中小企業協會日前發表數據顯示，2021年2月中小企業發展指數(SMEDI)為87.5，按月上升0.5點，扭轉上月小幅回調態勢，重返上升通道，處於去年2月以來最高位。其中，分行業指數全面上升，分項指數7升1降。

分行業指數全面上升，工業、建築業、交通運輸郵政倉儲業、房地產業、批發零售業指數業、社會服務業、信息傳輸計數機軟件業和住宿餐飲業指數，分別比上月上升0.3、0.7、0.7、 0.4、0.7、0.8、0.6和0.7點，但仍都處於景氣臨界值100以下。

協會指出，當前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，國際形勢中不穩定不確定因素增多，中國經濟恢復基礎尚不牢固，經濟社會發展仍然面臨不少困難和挑戰。受疫情局部散發反彈等因素影響，部分企業生產經營困難依然較多，中小微企業仍面臨成本上升、資金偏緊、利潤下降、投資和創新動力不足、勞動力供給弱於需求等困難和問題。

2月份數據反映出數項特點，包括中小企業信心繼續恢復、市場預期普遍改善、經營成本持續上升、資金緊張局面有所緩解、勞動力供應下降但需求上升、企業投資意願有所提升、企業效益低位回升及行業整體景氣狀況有所改善。