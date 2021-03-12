德國電動車去年已「超美趕中」　受惠政府補貼及低租賃等措施

德國汽車研究機構調查指出，德國在全球電動車市場上，已超越美國並緊追中國。在巴登-符騰堡州太陽能和氫氣研究中心(ZSW)的電動車市場排行榜上，中國仍排首位，德國已超越美國排第2，在第3名的美國之後是法國、英國、挪威、瑞典、荷蘭、意大利及加拿大。電動車市場在歐洲增長強勁，較高的政府補貼、低增值稅與相關優惠措施是主要動力。

據另德國杜伊斯堡—埃森大學汽車研究中心教授Ferdinand Dudenhoffer研究結果顯示，在積極的補貼政策下，德國於去年歐洲電動車銷售量已超過中國，若將歐盟看作單一市場，且已成為全球最大的電動及混合動力車市場的「一哥」，其中德國是歐盟各國中電動車持有率增長最快的國家，因長期租賃的銷售方式興起。

據悉，與歐洲其他國家一樣，電動與混合動力車快速增長受惠於政府的補貼政策，目前在德國購買電動汽車，最高可獲高達9,000歐元的政府補貼。

報告又指，近幾年，德系車商大力推廣電動車，市佔率排名快速提升。若以國家計算，中國仍是全球最大電動與混合動力車市場，去年發出125萬輛電動車牌照，佔全球318萬新上路電動車中超過1/3。然而，中國市佔率的增長已漸趨緩慢，去年僅有3%增長率，大幅低於全球除中國以外的其他國家綜合增長率38%。去年全球電動車增長主要來自歐洲，而歐洲最主要的增長則是來自德國，去年增長率高達264%，總銷量達40萬輛。

除了政府補貼，德國電動車的增長亦受惠於長期租賃的銷售模式，可讓用戶僅以車價1%的月租金作為長期租賃，有些韓系、法系及日系車的長租方案更低至0.3%，甚至0.07%。

不過，目前全球約有1,100萬輛電動及混合動力車，其中半數在中國，美國大約有177萬輛，德國只有約57萬輛，距離德國政府制定的2030年新能源汽車達到700至1,000萬輛的目標相差甚遠。