高通中低階處理器晶片缺貨　小米也遭殃？

因原先車用晶片短缺已蔓延至整個電子業，外電引述消息人士稱，美國晶片製造商高通(Qualcomm)正盡力跟上手機與其他設備的處理器晶片需求，以滿足市場需求。

業內人士指出，過去幾個月，Android手機品牌為搶佔華為在美國制裁下被迫放棄的手機市佔率，對高通晶片需求上升，加上晶片零組件短缺現象已由汽車業進一步蔓延到電子業，令高通晶片短缺問題更趨嚴重。

2位三星電子的供應商人士指，高通晶片短缺正影響三星的中低階手機生產；亦有指，高通新旗艦晶片Snapdragon 888亦出現短缺。

一間為幾個主要手機品牌代工的代工廠高層亦承認，高通正面臨一系列零組件短缺問題，今年手機出貨量或會下跌。

目前為止，高通晶片短缺主要集中在較舊技術晶片，而並非最新的處理器晶片。不過，高通晶片短缺反映出錯綜複雜的晶片供應鏈一旦出現問題，便會蔓延至其他領域。

更值得留意的是，隨着晶片短缺，晶片內部零件售價經已上升。IC設計者Titoma執行長Case Engelen稱，以意法半導體(STMicroelectronics)常用的微控制器(MCU)晶片為例，價格已由2美元，升至14美元。