【高盛推介】ATM個別發展 資金兩邊部署
2021年03月12日 11:00
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高盛(亞洲)有限責任公司：「ATM」周五(12日)早段個別發展。觀察個股輪證資金流向，可見騰訊牛證獲資金轉向，錄得約510萬港元資金流入，而熊證於周四(12日)亦錄得約360萬元資金流入。美團方面，亦見牛證於周四獲資金轉向，錄得約300萬元資金流入。阿里方面，除了見熊證於周四獲少量資金流入外，牛證亦見獲資金轉向，錄得約600萬元資金流入。
投資者如看好騰訊，貼牛選擇可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的騰訊牛證(69676)。遠牛選擇可留意騰訊牛證(69688)。投資者如看淡，近熊選擇可留意騰訊熊證(69810)。遠熊選擇可留意騰訊熊證(64202)。
騰訊牛證69676，收回價656.18元，行使價653.38元，換股比率500，槓桿比率19.1倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證。
騰訊牛證69688，收回價640.18元，行使價637.38元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
騰訊熊證69810，收回價740元，行使價743元，換股比率500，槓桿比率11.1倍，高槓桿近熊。
騰訊熊證64202，收回價750元，行使價753元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，近63.5元收回距離遠熊。
美團牛證69699，收回價310.18元，行使價307.18元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
美團牛證69703，收回價300.18元，行使價297.18元，換股比率500，槓桿比率7.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
美團熊證50186，收回價380元，行使價383元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，高槓桿貼熊。
阿里牛證69712，收回價220.18元，行使價218.18元，換股比率500，槓桿比率14.4倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
阿里熊證50172，收回價250元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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