【高盛推介】ATM個別發展　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：「ATM」周五(12日)早段個別發展。觀察個股輪證資金流向，可見騰訊牛證獲資金轉向，錄得約510萬港元資金流入，而熊證於周四(12日)亦錄得約360萬元資金流入。美團方面，亦見牛證於周四獲資金轉向，錄得約300萬元資金流入。阿里方面，除了見熊證於周四獲少量資金流入外，牛證亦見獲資金轉向，錄得約600萬元資金流入。

騰訊牛證69676，收回價656.18元，行使價653.38元，換股比率500，槓桿比率19.1倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證。

騰訊牛證69688，收回價640.18元，行使價637.38元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊熊證69810，收回價740元，行使價743元，換股比率500，槓桿比率11.1倍，高槓桿近熊。

騰訊熊證64202，收回價750元，行使價753元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，近63.5元收回距離遠熊。

美團牛證69699，收回價310.18元，行使價307.18元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

美團牛證69703，收回價300.18元，行使價297.18元，換股比率500，槓桿比率7.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

美團熊證50186，收回價380元，行使價383元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，高槓桿貼熊。

阿里牛證69712，收回價220.18元，行使價218.18元，換股比率500，槓桿比率14.4倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

阿里熊證50172，收回價250元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率11.5倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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