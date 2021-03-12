周定國：日本旅遊業受創　反而是買樓投資良機？

日本受新冠疫情嚴重打擊，令自去年2月起旅客大減，連原定於2020年舉行的東京奧運會亦被迫延期至2021年年中，令當地整體經濟，以致個別行業，如旅遊業等均受重大影響。然而，不少香港投資者曾經歷沙士後樓市的「V型」反彈，因此不少本地買家均樂意於全球樓市尋覓「筍盤」。到底現時是否於日本投資置業的合適時機呢？

首先要留意的是，旅遊業一直佔據着日本經濟發展一個重要席位，倘若旅遊業發展蓬勃，除了有助刺激經濟增長外，同時會利好周邊環境，尤其是房地產。因為旅遊業與房地產關係密不可分，加上東京奧運會將於今年7月舉辦，相信屆時將刺激樓價上升及衍生房屋需求。

此外，日本將於未來數年舉行國際性大規模活動，不少新規劃亦相繼落成，例如原定於2025年竣工的大阪綜合度假區，早前受疫情影響延期到2027至2028年開幕，預期未來將成為「亞洲新賭城」。

伴隨着博彩業發展，將提供大量就業機會，以及吸引資金湧入。個人預期，大阪綜合度假區正式啟用後，每年將為當地帶來約7,600億日圓收入，同時增加8.8萬個就業機會。另一方面，2025年世界博覽會，同樣選址大阪舉行，相信將成為促進關西地區經濟發展的重點項目之一。

無論有否受疫情影響，日本房地產需求依然強勁，鑑於投資房地產風險相對其他投資產品較低，因此若用長遠投資眼光去看，日本擁有不俗投資回報憧憬。當中大阪長期樓價發展更有望看高一線，配合日本政府持續推出補助措施，例如擴大房屋貸款減稅等，故此當下絕對是投資日本房地產的合適時機。

美聯環球營業董事(國際房地產) 周定國(Terry Chau)