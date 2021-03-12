【瑞通推介】恒指及科指好倉受捧　即市資金追好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統拜登簽署1.9萬億美元的紓困法案，道指隔晚續創新高，收報32,485點，升188點或0.58%。

恒指周四(11日)收報29,385點，升478點或1.65%，一舉收復10天及50天線，並連升3日。周五(12日)早段曾再升逾100點，重上29,500點。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流出近1.5億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1億元，反映投資者預期恒指將見調整。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,000至30,099點。

中美兩國半導體行業協會宣布共同成立「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」加強交流。中芯國際周四曾飆逾12%至27.25元，全日急彈1成收市，報26.7元，終止5日跌勢，並一舉收復10天、20天和50天線。中芯周五早段好淡爭持，曾升抵27元。周四分別有逾660萬元和逾10萬元淨流出其輪證好倉和淡倉。

石藥集團繼周三(10日)公布簽訂腫瘤產品授權商業化協議後，周四與康諾亞生物訂立協議，以總代價1.7億元人民幣取得中重度哮喘和慢性阻塞性肺病等呼吸系統疾病產品之獨家開發權及商業化，獲券商唱好，刺激石藥股價周四一度炒起12.5%，見9.8元近5個月高，收市維持10.9%升幅，報9.66元。股份連續兩日抽升，累漲逾16%。周五早段略回，失守9.6元。石藥將於下周一(15日)公布去年業績。周四有逾750萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾70萬元淨流入。

據報內地反壟斷監管機構擬考慮對阿里巴巴處以破紀錄罰款。另有傳阿里巴巴正在整合內部資源組成社區團購業務事業群。此外，有傳中證監擬最快下月提高於上海科創板首次上市公司的要求，市場認為將增加螞蟻集團日後的上市難度。阿里近日受制下移中的10天線阻力，周四逆市微跌0.35%收市，報227.6元，230元關得而復失。阿里周五早段曾回升逾2%，重返230元以上。周四分別錄近1,700萬元以及逾140萬元淨流入其好倉和淡倉。

美國成品油庫存大幅減少，加上經合組織調升全球經濟增長預測，市場對經濟前景感樂觀，支持國際油價上升。中國石油化工周四收升1.17%於4.34元，結束兩連跌並重越10天線。股份自上月中旬一直沿着20天線向上，周五早升約1%，上試4.4元，暫於10天和20天線以下徘徊。近90萬元在周四淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

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