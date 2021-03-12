【高盛推介】京東去年純利急增 留意高槓桿購證
2021年03月12日 11:33
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：京東集團周四(11日)升約5.7%並於收市後公布業績，去年第4季營業收入及非公認會計準則下淨利潤達2,243億及24億元人民幣，按年升31.4及194%。該公司去年第4季新增客戶量創歷史之最，低線城市的新增用戶貢獻率首次達到80%。
有投行上調京東集團ADR目標價，並維持「買入」評級。惟京東於周五(12日)早段回吐，早上低開約2%後跌幅擴大，表現落後大市。
觀察個股輪證資金流向，可見淡倉獲資金轉向，分別錄得約160萬及30萬元資金流入認沽證及熊證。好倉方面，則見近日資金沽出認購證，而若以過去5個交易日計，則共錄得約1,500萬元資金流入。牛證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，當中周四有約320萬元。
京東購證29843，行使價389.08元，2021年5月3日到期，實際槓桿9.8倍，高槓桿、短期。
京東購證19891，行使價397元，2021年5月3日到期，實際槓桿10倍，價外、短期、高槓桿。
京東牛證55208，收回價320元，行使價317元，換股比率500，槓桿比率12.8倍，新上市近牛。
京東沽證14301，行使價318.68元，2021年5月18日到期，實際槓桿7.6倍，貼價、低街貨。
京東熊證52960，收回價400元，行使價403元，換股比率500，槓桿比率5.4倍，近58.2元收回距離遠熊。
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