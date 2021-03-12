中電附屬就出售澳洲燃氣廠訴訟達成和解協議

中電控股( 00002 )公布，於2021年3月11日，全資附屬公司EnergyAustralia Holdings Limited及其若干附屬公司，與Lochard Energy及其若干相關公司，以及QIC Private Capital Pty Ltd達成和解協議。

QPC在有關交易中代表Lochard Energy，並被EnergyAustralia提出第三方索賠。該協議是一份就出售Iona燃氣廠所引起Lochard Energy對EnergyAustralia提出索賠的全面和最終和解協議。和解協議主要包括EnergyAustralia將對Lochard Energy及QPC支付的款項，其次是延長Iona燃氣廠現時為EnergyAustralia提供儲氣服務的長期商業關係。

和解協議與中電從展開法律訴訟程序以來對該等索賠的觀點一致，並已於該公司財務表(包括截至2020年12月31日止年度的最近期財務報表)中披露；公司認為，該等索賠導致中電集團有重大經濟利益流出的可能性不大。

據資料，Iona燃氣廠原由EnergyAustralia擁有，是一座位於澳洲維多利亞省西南部Iona的燃氣處理及壓縮設施，並設有地下燃氣儲存庫。燃氣廠為維多利亞省及南澳省燃氣市場提供燃氣注入、儲存和提取服務。

於2015年12月，EnergyAustralia出售Iona燃氣廠予Lochard Energy。2017年5月，Lochard Energy就EnergyAustralia對有關儲存庫的技術表現和燃氣廠擴建能力的若干陳述欠缺完整或具誤導性展開法律訴訟程序。該訴訟原定今年5月開始審理，但因有關方近期於3月初參與調解，最終於2021年3月11日達成和解協議。