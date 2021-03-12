何謂股票？散戶炒股可致富嗎？龔成話你知…

在投資世界裏，散戶錯誤的思維其實不少，而這些錯誤思維正是令散戶輸多贏少的原因。其實，只要散戶學習正確的投資思維，不做錯誤的投資行為，已能避免很多虧損，只要能做到保本，餘下要合理增值已不困難。

● 輸多贏少的主因

今次講的是散戶對股票的錯誤理解，這是令他們輸多贏少的主要原因。首先，他們認為股票是一張紙、一個號碼，雖然知道股票所代表的是公司，但只會關心股價、有甚麼短期消息、以及有甚麼炒作，卻不會以公司的基本面出發，更不會計算公司的實質價值，不理會現時的股價是平是貴，更天真地以為股價數字小就是平，股價數字大就是貴，以這類思維買股票，短期可能憑市況順而獲利，但長期計一定虧損收場。

過往我聽過不少散戶有類似以下的對話：

散戶A：「都叫你聽我講，唔好咁心急喺60元買入，你睇，依家已落到58元了，依家入就平好多，穩陣得多。」

散戶B：「唉，早知就聽你講忍一忍，依家蝕左咁多，都唔知點算好，下次一定聽你講。」

這種就是散戶的思維，首先，他們只懂着眼於買賣差價，而不着重企業本質與長期增值，另外，他們的短視，心理質素弱，只是10%以內的股價波動，對他們來說已是很大件事。另外，他們以為自己或一些專家，真的有本事預測股價短期的升跌，甚至是數個百分點內的波幅都能預計得到。

● 坊間知識有問題

這或許是觀看得太多坊間的財經節目，相信「專家」能預測每天的升跌及波動，這明顯是天真到極的想法，投資市場短期的波動，很大程度受市場情緒，以及一些短期事件的影響，而這些短期事件，其發展往往難測，但說話技巧甚佳的「專家」，總能說到好像預測得到。

但若果大家翻看多年「專家」預測的記錄，會發現某專家這年預測有過半中，但下年卻有過半不中，只要做個長期統計，就知「專家」預測的根本沒有作用。

可惜，散戶已被這觀念洗腦，總認為自己或他人有本事預測股價的短期走向，例如上述散戶的對話中，散戶A認為自己預測準確，因為他之前叫散戶B不要在60元買，因股價會下跌，但坦白講，市況短期的波動根本難料，只是下跌2元就認為自己預測準確。而散戶B更因這次「事實證明」而認為A的預測分析正確，但其實，巧合的可能性相當高。

「專家」不斷預測每天的升跌及波動，不斷短炒，散戶已被這觀念洗腦，總認為自己或他人有本事預測股價的短期走向。但憑投資賺最多錢的人巴菲特告訴我們，這種方法無法賺錢。

● 賺錢絕對不難

其實，憑投資賺錢並不難，只要我們跟着憑投資長期賺錢，甚至是致富的人的模式去投資，這便能持續獲利了。但散戶卻不認真找資料，看看那些憑投資長期賺錢的人，是用甚麼的方法，反而跟從電視上憑說話賺錢而不是憑投資賺錢的人，以他們的方法為基礎，跟從他們的意見，結果可想而知。

可能有散戶會說，投資大師的方法雖然是賺錢的方法，但我只是普通的散戶，還是用散戶的方法去投資好了。這種思維當然錯到極點，若一個方法很易接觸、身邊人都用、看似很適合自己，但卻是錯誤更不能賺錢的，你會否學習？當然不會，因為你要的是賺錢。相反，另一方法較少人用但能賺錢的，你會不會用？

● 簡單方法反而賺錢

其實，很多投資大師，如巴菲特、彼得林區、鄧普頓的方法，都不是很困難的，而世上憑投資賺最多錢的人，巴菲特，他更強調他的方法以簡單為核心，一般人都能學懂。簡單而又最賺錢的方法，當然是我們要學的方法。

巴菲特的方法，就是要我們視買股票為買企業般，關注企業的本質，當中的價值以及前景發展，計算現時股價的平貴，只要以他的簡單方法，即是「以合理價格買入優質企業，並長線持有」，就是投資長期獲利的秘密，這的確與一般散戶的投資概念有大不同。

其實散戶投資的目的都是想獲利，那就要跟從能真正獲利的方法，而不是跟大多數人用的方法，因為他們不知大多數人用的方法，其實很多都是錯誤的方法，只是他們沒有思考過這是否錯誤。而散戶只要放棄這些錯誤的方法，其實要憑投資賺錢，並不困難。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)