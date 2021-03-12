商務部：首兩個月汽車產銷等主要指標超越2019年

中國商務部公布，2021年1至2月，中小城市和縣鄉市場汽車消費潛力逐步釋放，新能源汽車帶動汽車銷量增長，新車產銷量、汽車進出口量、二手車交易量、報廢機動車回收量等指標均超過2019年同期水平。

新車累計產銷量超2019年同期近3%。據中國汽車工業協會統計，2月新車產銷量分別為為150.3萬輛和145.5萬輛；1至2月累計產銷量分別為389萬輛和395.8萬輛，較2019年同期增長2.9%和2.7%。其中，新能源汽車2月產銷量分別為12.4萬輛和11萬輛；1至2月累計產銷量分別為31.7萬輛和28.9萬輛，較2019年同期增長1.1倍和96.1%。

此外，汽車累計出口量超2019年同期86%以上。據海關總署初步統計，1至2月累計進口汽車16萬輛，較2019年同期增長3.9%；累計出口汽車28.1萬輛，較2019年同期增長86.1%。二手車累計交易量超2019年同期近兩成。據中國汽車流通協會統計，2月全國二手車交易量95.5萬輛；1至2月累計交易量238.7萬輛，較2019年同期增長19.1%。

報廢機動車累計回收量超2019年同期近15%。據商務部統計，2月全國機動車回收數量10.8萬輛；1至2月累計回收數量31.1萬輛，較2019年同期增長14.7%。