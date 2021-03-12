全球再通脹風險升溫　7大現象不可不察…

3月全球股、債二市波動，美國債息回彈引發股市震盪，市場正在消化全球啟動接種新冠疫苗後，經濟將逐步重啟，財政和貨幣政策的逆轉，會否戳破當前的資產泡沫？通脹回溫的衝擊，又會有多大？

事實上，去年末季以來，全球通脹的苗頭已現，全球大豆或銅等大宗商品，航運業和巴西等國家，都面對着價格上升的壓力，投資者該如何應對？

● 金屬製品

政府為使經濟擺脫疫情的低迷而進行的努力涉及在基礎設施項目上的支出，以及對將部分現金花費在電子設備上的家庭的財政支持。兩者都導致對金屬的需求激增，從而推高了價格。

銅價已經上漲了將近1年，在2月份有所回升，然後在本月回落。鐵礦石和鎳也創下了多年以來的新高，鋼鐵價格在過去6個月中增長了逾倍，這些將增加製造商的成本，亦是中國近日公布生產者價格數據高於預期的原因之一。

金屬的上漲是「舊經濟的復甦」的一個示現，經濟復甦刺激耐用消費品的需求，新經濟和綠色經濟計劃建設亦帶來新的需求。

● 半導體業

從筆記本電腦，電視到網絡攝像頭，在封鎖和在家工作的一年中，半導體是許多需求項目的關鍵組成部分。一些品種的價格，例如存儲晶片，今年已經上漲。

需求激增已導致供應緊縮，地緣政治加劇了供應緊縮。在這個價值4,000億美元的產業中，主要的參與者是台灣和南韓，它們的出口正愈來愈多地陷入中美之爭中，對中國生產者的制裁進一步抬高了全球價格，結果是購買者感到沮喪和成本上升。車企不得不減慢生產線。

● 食物業

疫後的反彈是全球食品價格上漲的一個驅動因素。在美國，隨着大型餐廳重新上線，雞腿價格也在上升。中國的國內復甦正在刺激對大豆的需求，大豆的價格在過去一年中上漲了60%以上。

還有許多其他原因，包括乾旱和疾病的常見原因。在中國，非洲豬瘟的爆發威脅到去年的重複，當時該病毒殺死了亞洲數千萬頭豬。

食品成本對新興市場的決策者尤為重要，因為新興市場的決策者在支出中所佔比例不成比例，而且有更多家庭面臨飢餓的風險。在菲律賓，食品成本使通貨膨脹率接近5%，政府已施加價格上限。

● 石油業

除了需求強勁的復甦（可能會有更多的出行）外，在生產商決定限制生產後，石油供應也受到供應緊縮的打擊。這使原油價格逼近每桶70美元，這是近兩年來未曾達到的水平。

對於像土耳其和印度這樣依賴進口能源的新興國家而言，這尤其是威脅。他們冒著陷入更大的貿易和預算赤字的危險，這可能嚇跑投資者並削弱貨幣。

更高的燃油成本傷害了世界各地的駕駛員，並影響了經濟的幾乎每個角落。例如，在巴西和墨西哥，用於較貧困家庭(較富裕的家庭更有可能與天然氣網格相連)做飯的LPG罐的價格今年就上漲了。

● 房地產業

低利率和在家工作的蔓延正在推動許多國家(尤其是美國和英國)的房地產市場繁榮。到目前為止，租金成本通常沒有可比的增長。在紐約聯儲最新的消費者調查中，預計到明年2月租金將飆升9%。在中國，最高銀行業監管機構對房地產市場泡沫的風險大聲擔憂，指出投機性購買的「非常危險」趨勢，並警告稱可能需要採取更嚴格的政策來限制放貸。

● 船運業

貨櫃箱短缺是近幾個月來運輸價格上漲的原因，有可能給進口貨物增加新的成本。政府和企業一直在努力尋找解決方案。國有的印度鐵路公司免費將空箱子從海港轉移到內陸倉庫，而一家德國連鎖超市簡要地研究了從中國進口貨物的運輸選擇。

德國化學品製造商BASF在上季將客戶價格提高了7%，該公司一直在努力應對貨櫃箱緊縮以及貴金屬價格上漲的問題。美國各式各樣的零售商都在報告物流方面的麻煩，有可能會推高其商店的價格。運輸成本未包含在美國進口價格中，因此很難弄清楚如何將其轉嫁給消費者。

● 新興市場通脹風險凸顯

巴西的通貨膨脹率在2月份躍升至5.2%，約為6個月前的兩倍，而且已經在迫使決策者改變方向。該國在疫下支出超過了幾乎所有其他新興經濟體，去年與美國相比，其預算赤字幾乎佔國內生產總值(GDP)的14%。

巴西還是世界上最嚴重的科維德病暴發之一，並且是疫苗接種的落後者，因此措施可能必須延續到今年。所有這些支出削弱了貨幣，加劇了人們對通貨膨脹的擔憂。就在幾周前，中央銀行正在談論將利率保持在創紀錄的低點2%的時間更長，央行加息之時或者愈行愈近，必對新興經濟體的決策者和投資者造成一定的心理衝擊。