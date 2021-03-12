美國會重現上世紀七十年代的通脹時代嗎？

近期美國實際利率急升、通脹預期進入「恐慌狀態」，極度寬鬆的政策環境、通脹攀升、高利率，不禁讓人想起美國上世紀70年代的通脹時代，滯脹格局下股、債雙殺，到底疫後美國會否再度重演歷史？

內媒引述分析指，回顧歷史，財政擴張和石油危機雙重催化是上世紀70年代大通脹的主因。當年美國政府實施擴張型財政政策後，再推動價格管制，結果引來報復性反彈、兩次石油危機激化，70年代末美國通脹進入13.3%惡性區間。美國聯儲局瘋狂加息將聯邦儲備利率提高到前所未有的20%，雖然通脹得以控制，但高利率衝擊下經濟陷入滯漲，金融市場動盪。

當年美國聯儲局瘋狂加息，理由是認為真正的風險來自於不斷上升的通脹而非通縮，穩定物價的唯一途徑就是提高利率，因此加息政策沒有任何迴轉餘地。且該局貨幣中介目標盯住貨幣數量，高通脹條件下名義利率和實際利率的嚴重背離，使得以聯邦基金利率作為中介目標並不現實。為了重建政府信任，政策的重心全部放在控制惡性通脹上。

可眼下的高通脹與70年代雖有相似但並不完全相同。相同之處在於，當前也是由強財政刺激和供給短缺導致的高能源價格共同推高的通脹。不同之處在於：頁岩油重塑了全球原油供需格局；全球經濟增速最快的時候基本過去，隨着後續全球PMI陸續見頂，需求端因素減弱後，商品價格繼續上漲的空間有限，而供給端隨着產油國陸續退出減產協議，油價上漲的趨勢也大概率會就此止住；美國實行平均通脹目標制，為後續貨幣政策打開空間，避免通脹起來後仍受到過去「既往不咎」思路的約束而不得不加息，因此聯儲局也不太可能重蹈70年代的覆轍。

隨着疫苗接種加快、經濟復甦加速、流動性預期拐點確認的三重共振，全球通脹將不可避免成為未來兩年​​最大的風險，低通脹和低通脹預期的趨勢可能被逆轉，也因此中長期全球政策轉向和利率上行的確定性較高。考慮到本輪復甦利率起步低，美債年初從1至2%已經是跨越式上升，年內階段性破2%亦有可能。畢竟過高、過快的利率，都是資產泡沫的天敵，全球大類資產面臨重估。