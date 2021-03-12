美聯儲局已技窮？ 金融市場震盪未完…

市場預計再通脹風險升溫，但美國聯儲局多次重申無意干預債市，美國10年期債息反覆向上、全球股市為之震盪。有分析指出，美國聯儲局似乎已無子彈可用，股市後市仲有排震！

近期市場看好歐美接種新冠肺炎疫苗進度，將帶動全球經濟復甦，全球主要國家央行，包括聯儲局持續極寬鬆貨幣政策不變，令市場通脹預期不斷升溫，使美國10年期公債孳息率不斷反覆向升。但聯儲局高層似乎對市場愈來愈普及的通脹惡化說法不以為然，連其主席鮑威爾亦認為就算債息急升，債市仍沒出現失控現象，甚至強調目前該局的貨幣政策立場適當，表明無意出手干預債市。

美國目前基準利率近乎零，持續買債的結果是讓資產負債表處在歷史高點附近，似乎在貨幣政策已難有多大操作空間，這才讓人擔心在資金狂潮下，若美國再通過1.9萬億美元紓困案，只會令美國通脹壓力大增，最終聯儲局升息速度慢，可能令通脹失控；或被迫提早加快升息，又可能扼殺經濟的復甦勢頭。故聯儲局有沒有足夠的政策子彈來防患於未然，市場高度關注。

其實，聯儲局還有像「孳息率曲線控制」或「扭曲操作」等工具來干預匯市，連財長耶倫也一再強調美國政府有不少政策工具來防止通脹失控，但實際情況如何？

近期債息不斷走高，引發金融市場波動劇烈，讓人擔心衝擊全球經濟復甦步伐，從歐洲、日本到紐澳等央行都表示關切。歐洲央行的管理委員Francois Villeroy de Galhau就強調，必須對任何債息不合理上升做出因應的準備，新西蘭央行助理總裁Christian Hawkesby亦表示，正密切關注債市動向，但除了澳洲央行增加買債規模來控制孳息率曲線之外，其他央行都只是動口、而沒有出手。看來，大家都對聯儲的信心不足，投資者都要為股、債二市持續大幅波動做好風險管理。