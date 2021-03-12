黃詠欣：­自動轉帳失效累信貸評級超低　如何解決？

有客戶買入單位後自行申請按揭，怎料被銀行告知其信貸評級太低，而未能批出申請。客戶左思右想都不明白發生何事，也從沒有拖欠債務，令到自己信貸評級下降。

在非常無助之下，他找到我們幫忙，我們先送客戶免費信貸報告，讓客戶自行查閱因何事令其信貸評級下降，然後他發現原有一張信用卡，因自動轉帳失效，而欠下3個月卡數，令其信貸評級下降至I級！

按我們經驗，以I級去申請按揭，是很難獲批的，特別是客戶是想做高成數按揭，要經按保公司審批，會更嚴格。由於過去我們曾經有客戶成功向銀行爭取，快速刪除這類因操作問題引起的不良紀錄，因此我們建議客戶要立刻做以下兩件事：

1.向銀行索取書面證明，內容要列出自動轉帳失效的原因及客戶已經繳付卡數。

2.要求銀行盡快為客戶更新信貸評級

客戶聽取我們建議向銀行爭取後，在5個工作天後，便得到銀行書面回覆其信用卡數拖欠情況為操作上的問題，並證明客戶已還清卡數。

客戶拿着證明信，再向其他銀行申請按揭，約10日便已獲批9成按揭申請，息率更是現時最優惠的H + 1.3%，銀行現金回贈1%。而在銀行批出按揭前，客戶再查信貸評級已經重回A級。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣