摩通看好周期性股票　科技股估值仍偏高

新冠肺炎疫苗在各地陸續接種，料經濟加快復甦，帶動債券孳息率近期上揚。摩根大通認為，隨着商業周期改善，周期性股票將在中長期內引領市場向上。

摩根大通日本以外亞洲股票研究主管James Sullivan接受外媒訪問時表示，股市在度過這段調整期後，將看到周期性股票和更多防禦型股票繼續上漲。他補充，價值股將現非常急劇反彈，同時也可能會看到成長股的反彈，但中長期來說，周期性股票和防禦型股票將領漲市場。

他解釋，孳息率曲線趨陡對大型金融機構的整體盈利能力有利，因此對銀行和保險類股的評級均為「增持」。原因是利率上升，將可擴大金融公司的利潤率。此外，摩通還看好消費類股票，他直言看到整體消費趨勢非常強勁，對金融股和消費類股都持看升的觀點。

去年，為應對新冠肺炎大流行而採取的長時間封鎖措施，導致全球增長偏離軌道，科技股突圍而出，投資者則將資金投入了從封鎖措施中受益的科技和軟件股。Sullivan指出，去年科技股在市場中的整體領先地位達到了極端水平，儘管近期科技股出現了一些拋售，但估值仍處於相當高水平。不過，考慮到全球晶片持續短缺，摩通認為投資者應該轉向那些將Saas(軟件即服務)的公司，並進入半導體領域。