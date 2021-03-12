金沙集團棄守賭城　否認為澳門續賭牌鋪路

拉斯維加斯金沙集團(簡稱LVS)主席兼行政總裁Robert Goldstein在美國一個論壇上否認出售美國業務是為了在澳門賭牌重新競投前做給中國政府看。他有信心，未來幾十年都會在澳門經營，又呼籲同業不要擔心失卻賭牌。

他相信澳門政府為了賭牌重新競投，會聯絡他們並要求投資更多的資本金去擴充現有業務。只要澳門政府要求投資多少，集團都樂意投資多少。

他又透露，集團會從出售拉斯維加斯資產所得，將很大部分投向亞洲的市場，包括新加坡、澳門的擴充，以及在亞洲開發更多新市場。雖然集團退出競投日本賭牌，但他相信亞洲區有其他機遇。

其中惠譽又將LVS、MBS和金沙中國的長期發行人違約評級維持「BBB-」；將LVS和金沙中國高級無抵押貸款評為「BBB-」。「BBB-」是惠譽評級體系內最低的「投資級別」，換言之一旦被降級，就會變成「垃圾債」。

另一間國際評級機構穆迪亦指出，整個金沙集團的業務，持續受到訪客數字低落及社交距離措施的負面影響，令到盈利受限，尤其是在新冠肺炎疫情之下，公司的財務槓桿維持高企。

穆迪認為賣產沒有即時正面影響，維持LVS「負面」的信貸展望，信貸評級為「Baa3」。換言之一旦被降級，其債券就會變成「垃圾級」。