分析指中國隱性債務接近GDP的50%　「債雷」爆發陸續有來

中國將今年的GDP成長目標訂為6%，說這水平「不低了」，又說「一時走得快，不一定走得穩」。有分析指，這番話與中國地方債務隱憂以及引發的金融風險有關。日本媒體報道，中國的隱性債務高企，規模料達43萬億人民幣，差不多等於國內生產總值(GDP)的一半，加上地方政府的集資渠道--地方政府融資工具(Local Government Financing Vehicles，LGFV)今年將有3萬億人民幣債券到期，一旦地方政府出現違約，將重創市場對中國經濟的信心。

外媒報道，自去年下半年以來，中國國企永成煤電及清華紫光集團爆出違約後，投資者對中國公部門的債務問題憂心忡忡，直接動搖了中國政府對隱性債務擔保的假設。根據中國誠信國際信評估計，包括地方政府融資平台(LGFV)的借款在內，到2019年底隱藏債務總額為43萬億元人民幣，且大約60%由銀行持有。

這些債務是當局為支持經濟而進行長達10年的瘋狂消費的結果，特別是與美國的貿易戰以及新冠肺炎疫情等時期。其中，地方債務最令人憂心，中國省市仰賴LGFV籌資進行基礎建設，不僅爆出錢荒，違約風險也持續攀升。

報道引述研究公司Gavekal Research表示，單是1月份LGFV的債券銷售就飆升76%至2,900億元人民幣，自去年12月下旬以來，中國各省政府還發行了可用於在資產負債表內和資產負債表外延期的債券，總計5,000億元人民幣。

穆迪的數據亦顯示，今年中國有2,000家LGFV債券到期，金額超過3萬億人民幣，這還只是創紀錄的10.4萬億元人民幣債券的一部分。去年，中國地方政府還本付息的成本佔地方政府總收入的90%，即使尚未出現任何地方政府違約的情況，但地方政府自行處理債務能力有限。分析指中國經濟「虛胖」，隨着財政和金融壓力的增加，以及政府對借款人的紓困意願有限，提防「債雷」爆發會陸續有來。