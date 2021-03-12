二手樓價指數按周升0.97%

中原城市領先指數最新報178.89點，創29周新高，按周升0.97%，升幅為9周以來最大。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.34點，創13周新高，按周升0.55%。CCL(中小型單位)報179.12點，創28周新高，按周升0.71%，升幅為9周以來最大。反映新春後首周，樓價升幅明顯，樓市升勢全面展開。CCL三大整體指數齊升3周，是40周(即2020年5月)以來首見，CCL累升1.58%，CCL Mass累升1.65%，CCL(中小型單位)累升1.66%。

CCL(大型單位)報177.68點，創9周新高，按周升2.33%，升幅為9周以來最大，連升2周共2.83%。西半山波老道21號一單位高價售出，刺激豪宅樓價突破向上。

本周四區樓價三升一跌，樓價升勢由新界兩區逐步蔓延至港九市區。九龍CCL_Mass報175.68點，創9周新高，按周升0.17%，連升3周共4.09%。港島CCL_Mass報188.38點，創4周新高，按周升1.34%，連升2周共2.17%。新界西CCL_Mass報165.88點，創7周新高，按周升1.32%，結束2周連跌。新界東CCL_Mass報188.29點，按周跌1.05%，連跌2周共1.81%。分區樓價反覆向上，繼續各自發展。