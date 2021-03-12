美債息重上1.6厘　美匯抽高　道期靠穩

美國債息重上1.6厘，美匯指數跟隨走高，報91.76，其他一籃子貨幣相對走軟；港匯跌至7.7623；離岸人民幣(CNH)亦跌至6.4791；美元兌日圓突破109水平；歐元及英鎊同跌0.3%，報1.1938及1.3937。金價每安士低見1,706美元。布油報69.34美元，紐油企65.63美元。比特幣企5.6萬美元水平。道指期貨微升7點。

●市後關注點

-23:00 美國3月密歇根大學消費情緒指數

-國泰2月載客量按年暴跌97.9%，單日乘客創348人新低紀錄。

-騰訊尾市大插逾4%，傳被金融監管當局盯上。

-友邦：未來數年計劃進一步拓展內地業務。

●疫情持續，OPEC原油需求復甦集中在下半年。

●澳洲對華木材出口恐長期中斷，近百億交易危危乎！

●德國電動車去年已「超美趕中」，受惠政府補貼及低租賃等措施。

●中金：若航空股季績後有所回調，或迎入市時機。

●推進碳中和，歐盟擬2025年年產700萬輛電動車所需電池。

●SK海力士購英特爾記憶體業務獲美國批准。

●IMF：新西蘭樓價急升，金融動盪或引發大幅調整。

●螞蟻集團公布數字金融平台自律準則。

●中國經濟：

-商務部：首兩個月汽車產銷等主要指標超2019年。

-內地2月中小企業發展指數重回升軌，去年2月來最高。

-內地加大金融支持力度，風電及光伏股見支持。

-中國首兩個月吸收外資1767億人幣，按年增長31.5%。

●山頂77/79 PEAK ROAD 77A洋房買家身份曝光！

●港鐵：港島南岸6期共收到38份意向書。