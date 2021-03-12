馬雲行蹤曝光　仍積極參與商討螞蟻未來…

報道指出，這份由飛行追蹤公司Radarbox數據編輯的飛行日誌，破除馬雲從中國逃到新加坡，或者他遭軟禁的傳言。相關資料顯示，馬雲的私人飛機「灣流噴射機」在他開始隱匿後，飛行紀錄大幅下滑。在去年10月前，他平均每3天搭機1次；今年1、2月，他則平均每週飛行1次，主是要前往北京以及海南島渡假中心。外電早前亦有報道，指他被目擊在該處打高爾夫球。

報道指出，當中國監管人員要談論螞蟻的事時，馬雲就飛往北京。他是螞蟻控股股東，雖然沒有出任任何正式職務。消息指，馬雲直接介入有關螞蟻未來的協商，更有監管方面消息指，馬雲直接越過他們向政府上層斡旋，顯示他仍有觸及非常高層的能力。

紀錄顯示，在馬雲去年10月於上海發表爭議演說之後一天，他飛往北京，停留4天。幾天後，即11月1日晚9時，馬雲再度從杭州飛往北京，其後不久內地監管機構即宣布，螞蟻將面臨新的監管法規，而馬雲的噴射機座落北京達2周之久。

他下一次飛北京是在聖誕節，亦即金融監管單位公開召集螞蟻集團，針對金融監管、公平競爭與消費者保護進行第二次討論。今年一月底，他的噴射機再度回到北京，當時螞蟻與監管機關仔細討論重整計劃。