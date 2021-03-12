中國有外匯都唔要？阻義烏出口商賣美元換人幣

過去一年人民幣升值，加速中國出口商拋售外匯換回人民幣的行為。但為阻止人民幣升值，中國外匯監管機構限制出口商拋匯，當中又以出口商雲集的浙江義烏最慘。

外媒報道，自去年下半年以來，人民幣升值近1成，令出口商被迫尋求避險渠道，急於將美元換回人民幣。惟監管機構擔心人民幣匯率過於波動而影響資本流動，同時損害經濟，一直都對人民幣匯率嚴格控制，不允許無限制的跨境匯款，且外幣不能自由兌換成人民幣。

報道引述消息人士指，去年11月下旬以來，浙江省外匯監管機構要求義烏市的商業銀行僅接受前1年度以內的海關申報表，以允許出口商將外幣收入換回人民幣。相比以往，義烏出口商可在任何時間出示海關表格，迅速換回人民幣的作法，目前顯然收緊出口商外匯交易措施。

消息人士透露，為了避開限制，許多公司只好購買「過時的」海關表格進行轉換。報道更指，中國監管機構去年底開始採取一系列措施來減少資本流入，並允許更多的資本流出。

義烏是中國小商品(例如聖誕樹，紀念品和玩具)的出口集中地，被視為衡量中國整體出口的指標。官方數據顯示，去年義烏出口商品總值達3,006億元人民幣(約463.4億美元)，按年升4.8％，佔去年中國出口額的1.7％。

義烏雖然是中國貿易重鎮，惟去年因為抵制澳洲煤碳，導致限電、停電，被迫搶購發電機；目前又因為賺了外匯，還要肩負不讓人民幣快速升值的重任，連想將賺到的外匯換回人民幣都被擋。