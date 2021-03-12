九龍大型項目周末啟動首輪銷售　超購逾9倍

臨海物業一直備受買家追捧，九龍區同類大型項目將於周末啟動首輪銷售，發展商截至收票共錄逾9倍超額認購，反映市場需求殷切。同時，港島及新界區臨海樓盤亦紛紛錄得高價交投。

●維港滙I累積收票逾2300張 超購逾9倍

一手樓市競爭轉趨激烈，以吸引價推售的大型新盤，銷售反應保持踴躍。由5大發展商合作的西南九龍維港滙I，周六(3月13日)正式開盤，當中以價單形式推出的227伙，剛已截止接受認購登記，共錄得2,351張入票登記，超額認購超過9倍。

該批單位包括開放式至三房戶，實用面積由277至835方呎，折實售價介乎635.44萬至2,396.64萬港元，折實呎價21,989至28,702元，折實平均呎價25,275元，市值逾25億元。

是次銷售將分組進行，A組每個登記人最多可購6伙，B組買家則最少認購1個但不多於2個指明住宅物業。該盤明日開售時，亦推出5伙四房大宅招標發售。

●北角海璇連平台戶8388萬沽出 呎價5.35萬元

●迎海‧駿岸及尚悅‧天城連錄成交 吸金近4500萬

同時，旗下元朗尚悅‧天城亦剛上載第2宗成交至一手銷售資訊網，售出的18號洋房，實用面積1,808方呎，花園及前庭分別98與124方呎，天台則為433方呎，連車位成交價2,088.8萬元，呎價11,553元。買家選用730天長成交期計劃入市，可享提早入住等優惠。

●元朗尚悦‧天城料短期再錄洋房成交

豪宅物業備受追捧。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，元朗尚悦‧天城繼早前錄得首宗成交後，今日截標的其中1座洋房亦有機會可獲承接，詳情將待稍後截標並確認後再公布。該盤受家庭換樓客及元朗區內買家歡迎。

他指出，為凸顯項目藝術氛圍，發展商將於明日起一連兩天（3月13及14日），於樓盤現場舉行「國際大師蛙王x本地薑巢錫雄」藝術展，與大眾分享項目與創作的聯繫，一同築構藝術殿堂。

至於公司負責銷售的屯門帝御‧嵐天，今天進行第3輪銷售，當中以開放式單位及首度推出14伙兩房單位最受歡迎。

全新項目方面，他透露，旗下啟德沐泰街7號項目第1期雖已獲批預售，但會留待2期批出售樓紙後才一併推盤，兩期合共提供780伙，料4月至5月啟動攻勢，而該盤第3期料年底才會發售。

●大埔朗濤三房雙套戶呎售2.3萬創同類新高

其中包括首度售出臨海兩房連套房戶，為第2座3樓D單位，實用面積752方呎，成交金額1,612.1萬元，呎價21,438元。