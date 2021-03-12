收租客唔睇樓　「一筆過」買嘉湖山莊兩房

二手盤源收窄，收租客不樓睇情況下，以480萬港元一筆過購入天水圍嘉湖山莊兩房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●大潭紅山半島D區棕櫚徑單號屋，實用面積約2,623方呎，四房雙套連工人套間隔，望海景，日前終以108,000元獲承租，實用呎租約41元，業主於1998年2月以約3,150萬元購入，租金回報率約4厘，現時有約1個獨立屋租盤，最低入場月租由115,000元起。

●鴨脷洲海怡半島17座中層G室，實用面積888方呎，套三房間隔及多用途房，享海景，以1,800萬元易手，實用呎價20,270元，新買家為用家，原業主於1994年以718萬元買入，持貨27年帳面獲利1,082萬元，單位升值151%。

●北角華園低層A室，實用面積847方呎，三房連工人房間隔，望街景，獲區外換樓客以1,388萬元承接，實用呎價16,387元。

●北角富豪閣1座中層C室，實用面積719方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以1,180萬元承接，實用呎價16,412元，原業主於2007年1月購入上址自住，當時作價430萬元，持貨14年至今沽售，帳面獲利750萬元，單位期內升值1.7倍。

●西灣河欣景花園3月錄約2宗買賣，交投步伐明顯加快，屋苑1座中低層H室，套三房連多用途房間隔，實用面積約732方呎，以1,200萬元放盤1個月後，獲外區客接洽，議價後減價202萬元，以約998萬元成交，實用呎價約13,634元，新買家為家庭客，睇樓兩次入市自住。

●筲箕灣樂融軒中層D室，實用面積約671方呎，套三房間隔，原業主叫價約1,298萬元，故輕微議價數萬元後，以1,293萬元成交，實用呎價約19,270元，新買家為同區用家，斥資入市作換樓之用。

●柴灣杏花邨3月暫錄得10宗買賣，平均實用呎價16,530元，包括47座高層5室，實用面積593方呎，三房間隔，以942萬元易手，實用呎價15,885元，新買家屬於用家，原業主於2007年以395萬元買入，持貨14年帳面獲利547萬元，單位升值138%。

●小西灣藍灣半島5座低層A室，實用面積729方呎，套三房加工人房間隔，望全海景，獲租客以28,200租入，實用呎租約38.6元，業主於2011年12月以880萬元購入，租金回報約4厘。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨3月暫錄約11宗買賣，平均實用呎價13,835元，屋苑8期百老滙街116號高層C室，實用面積671方呎，原則兩房間隔，望內街，早前開價930萬元，經議價後降至903.8萬元成交，實用呎價約13,469元。

●荔枝角美孚新邨6期蘭秀道25號高層A室，實用面積703方呎，三房間隔，最初開價1040萬元，現降價40萬元，以1,000萬元成交，實用呎價14,225元，新買家為同區換樓客，入市作新居。

●長沙灣昇悅居6座中高層H室，兩房間隔，望內園景，實用面積約460方呎，以約17,900元放租約兩個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價1,100元，以16,800元租出，實用呎租約36.5元，新租客為夫婦，睇樓1次即決定承租。

●長沙灣宇晴軒7座高層E室，實用面積約445方呎，兩房間隔，享內園景，近日以830萬元沽出，實用呎價約18,652元，原業主約於2013年1月，以約528萬元購入，持貨8年帳面獲利約302萬元，物業升值約57%。

●旺角居屋富榮花園10座高層D室，實用面積592方呎，三房間隔，望街景，日前於未補價第二市場以748萬元沽售，實用呎價12,635元，原業主於2001年10月以168萬元購入，持貨19年多至今轉售，帳面獲利580萬元，單位期內升值近3.5倍。

●紅磡黃埔花園3月至今暫錄約6宗買賣，平均實用呎價16,167元，屋苑9期1座高層A室，實用面積650方呎，套三房間隔，望樓景，去年12月開價1,150萬元，現累減54萬元，以1,096萬元易手，實用呎價16,862元。

●觀塘觀月‧樺峯中層D室，實用面積約636方呎，套兩房間隔，望樓景，去年5月開始放售，原叫價1,160萬元，經議價後減價70萬元或約6%，新近以1,090萬元交吉沽出，實用呎價約17,138元，新買家為自用客，睇好同區新盤快將入伙而購入，項目有約24個單位放售，同類型單位叫價1,190萬元起。

●茶果嶺麗港城3月暫錄15宗買賣，有望突破上月全月22宗，現時平均實用呎價約14,288元，其中28座低層B室，實用面積522方呎，兩房間隔，望園景，議價後以750萬元易手，實用呎價14,368元。

●將軍澳夾屋叠翠軒4座中高層D室，三房間隔，實用面積約591方呎，於已補價自由市場以約750萬元放盤約1個月後，獲區內客接洽，議價後減價約25萬元，以約725萬元成交，實用呎價約12,267元，新買家為區內換樓客。

●將軍澳居屋寶明苑B座中層11室，實用面積539方呎，兩房間隔，望園景，去年8月放盤，未補價第二市場叫價558萬元，累減65萬元，減幅11.6%，獲外區綠表買家以493萬元承接，實用呎價9,147元。

●將軍澳維景灣畔3座低層C室，實用面積399方呎，一房間隔，獲土瓜灣區居住之首置客承接，成交價650萬元，實用呎價約16,291元，原業主於2014年2月以425萬元購入，是次轉手帳面獲利225萬元，物業升值約53%。

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新界區

●東涌3月份錄約46宗買賣，包括東環5A座低層5室，實用面積469方呎，兩房間隔，原業主之前將單位出租，租約日前完結，收樓獲買家即睇即買，原叫價680萬元，減價15萬元，隨即以665萬元成交，實用呎價14,179元，新買家為上車客。

●馬灣珀麗灣3月錄10宗買賣，平均實用呎價12,320元，該盤21座高層B室，實用面積566方呎，兩房間隔，附設露台，享海景，叫價720萬元，現有租客居住，不便睇樓，新近獲買家沒睇樓以713萬元承接，實用呎價12,597元，新買家為用家，無睇樓爽快決定入市。

●青龍頭豪景花園3月錄4宗買賣，屋苑5座頂層一個連天台兩房單位，實用面積358方呎，另連約226方呎天台，叫價500萬元，新近吸引同區客洽購，議價後以465萬元成交，實用呎價12,989元，新買家為年輕上車客，睇樓翌日即承接。

●荃灣環宇海灣3月暫錄約5宗買賣，屋苑7座高層D室，實用面積483方呎，兩房間隔，叫價800萬元，經議價後，減價30萬元，以770萬元易手，實用呎價15,942元，新買家為首置上車客。

●荃灣荃豐中心高層F室，實用面積約376方呎，兩房間隔，日前以618萬元沽出，實用呎價約16,436元，原業主於1997年8月以約283萬元購入，持貨至今約23年，轉手帳面獲利約335萬元，物業升值約1.2倍。

●屯門叠茵庭8座中層F室，實用面積383方呎，兩房一廳間隔，租客為區內客，由於原居所正進行裝修工程，需覓半年的短租盤作暫住之用，考慮到上址內附企裝及大部分傢電，決定以12,200元即睇即租，實用呎租為31.9元，如以同類型單位銀行估價約524萬元計，該單位的租金回報率達2.8厘。

●屯門新屯門中心7座高層E室，實用面積597方呎，日前獲區內客承租，並以12,800元即睇即租，實用呎租約21.4元，如以同類型單位現時銀行估價約706萬元作計算，單位的租金回報率達2.2厘。

●天水圍居屋天富苑K座低層7室，實用面積506方呎，兩房間隔，上月底放盤，已補價自由市場叫價510萬元，放盤僅約半個月，減價64萬元或13%，以446萬元沽出，實用呎價8,814元，新買家為九龍區上車客。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居3座低層F室，實用面積449方呎，兩房兩廳間隔，單位處於「生約」交吉期，故未能視察內籠，區內投資客曾參觀同類型單位，加上原業主願意提供議價空間，減價5萬元，不睇樓以480萬元並一筆過付款購入上址作長線收租之用，實用呎價10,690元，稍低市價，以現時租約租金約10,000元計，租金回報率達2.5厘。

●元朗新元朗中心3座低層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望內園景，近日以670萬元易主，實用呎價約14,378元，原業主於2004年7月以約138萬元購入，持貨約16年現轉手帳面獲利約532萬元，物業升值約3.8倍。

●元朗世宙5座高層H室，兩房間隔，實用面積約429方呎，叫價約735萬元放售，吸引首置客洽商承接，雙方議價後以715萬元成交，實用呎價約16,667元，原業主於2015年12月以約572.9萬元購入，轉手帳面獲利約142.1萬元，升值約24.8%。

●元朗PARK YOHO Genova第17座低層C室，實用面積526方呎，兩房間隔，早前叫價710萬元放盤，新近獲買家洽購，輕微議價4萬元，隨即以706萬元成交，實用呎價13,422元，新買家為上車客，原業主則於2017年8月以628.1萬元買入，帳面獲利77.9萬元或12%。

●元朗萬豐大廈一個頂層戶，實用面積約255方呎，原則兩房，現改為一房間隔，連天台，望山景，放盤約兩個月，原叫價430萬元，經議價後減價16.2萬元或約3.8%，最終以413.8萬元交吉形式沽出，實用呎價約16,227元，新買家為年輕上車客，買入單位作自住用途。

●粉嶺牽晴間4座低層B室，實用面積436方呎，兩房間隔，望內園景，原先開價585萬元，放盤5個月，獲同區分支家庭客以579.8萬元承接，實用呎價13,298元，原業主於2002年9月購入上址，當時作價132萬元，持貨18年多轉售帳面獲利447.8萬元，單位期內升值近3.4倍。

●粉嶺牽晴間3月暫錄11宗買賣，包括7座高層F室，實用面積578方呎，套三房間隔，議價後以752萬元獲承接，實用面呎價13,010元，原業主於2012年以404萬元購入，持貨約9年帳面獲利約348萬元，單位升值約86.1%。

●大埔菁泉雅居A座連天台複式戶，實用面積1,107方呎，開價約1,600萬元，其後減至1,400萬元，議價後以13,68萬元獲承接，實用呎價約12,358元，原業主於2005年以397萬元購入，持貨16年帳面獲利約971萬元離場，單位升值約245%。

●火炭駿景園9座低層A室，實用面積1,039平方呎，套三房間隔，議價後以1,350萬元易手，實用呎價12,993元，原業主於2010年以696萬元購入，持貨約11年，是次轉手帳面獲利約654萬元，單位期內升值約94%。

●沙田居屋愉翠苑O座中層5室，實用面積663方呎，套三房間隔，放盤5個月，原先於未補價第二市場叫價750萬元，其後減價85萬元，減幅約11.3%，終以665萬元沽出，實用呎價10,030元，原業主於2001年8月購入上址，當時作價153.5萬元，持貨19年多帳面獲利511.5萬元，單位期內升值逾3.3倍。

●沙田好運中心椰林閣低層B室，實用面積505方呎，三房間隔，議價後以828萬元易手，實用呎價約16,396元，原業主於2012年以496萬元入市上址，持貨約9年沽出，帳面獲利約332萬元離場，單位升值約67%。

●沙田第一城3月暫錄16宗買賣，較上月同期錄約10宗增多，平均實用呎價約17,884元，屋苑32座中層C室，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以590萬元易手，實用呎價18,043元。

●大圍恒峰花園1座低層C室，實用面積638方呎，套三房間隔，日前以845萬元易手，實用呎價13,245元，原業主則於1997年以454萬元購入，持貨24年帳面獲利約391萬元離場，單位升值約86.1%。

●馬鞍山迎海‧星灣20座高層A室，實用面積1,379方呎，四房間隔，原先叫價2,550萬元，累減270萬元，減幅10.6%，獲買家以2,280萬元承接，實用呎價16,534元，原業主於2014年2月購入，當時作價1,823萬元，持貨7年多至今沽售，帳面獲利457萬元，單位期內升值約25%。

●馬鞍山海典灣6座中層B室，實用面積490方呎，兩房間隔，日前以764萬元易手，實用呎價15,592元，原業主於2002年以184萬元購入，持貨19年帳面獲利580萬元離場，單位升值約3.2倍。

●西貢碧翠苑3A座低層戶，實用面積1,147方呎，三房連儲物室間隔，望園景，以1,380萬元連雙車位成交，實用呎價12,031元，原業主早於1997年1月購入上址，當時作價600萬元，持貨24年多至今轉售帳面獲利780萬元，期內升值1.3倍。