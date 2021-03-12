內地科技股咪掂？監管狠打阿里　騰訊或是下個

【阿里巴巴】

阿里巴巴作為內地處理反壟斷之首，有傳監管當局的大型整頓計劃已塵埃落定，阿里將被處以破紀錄的「巨額」罰款，另外須與其創辦人馬雲進一步劃清界線。不過，有指是次罰則算是「懷柔處理」，因對阿里而言，若能以繳付巨額罰款來解決這半年以來懸而未決的不確定因素，暫可鬆一口氣。因此，股價周五曾高見234.4元，升近3%，尾市則受市況拖累而微跌0.7%，收報226元。

自去年11月阿里系的螞蟻集團上市「撻Q」後，該企一直為監管機構整頓對象，到去年平安夜更爆出被國家市場監督管理總局據《反壟斷法》立案調查。媒體引述消息指，內地反壟斷監管機構正研究對其開出破紀錄罰單，金額甚至超過高通(Qualcomm)在2015年因反壟斷行為而被罰的9.75億美元(約76億港元)，成為中國企業史上最大罰款。

消息又稱，當局正考慮對阿里採取「更加懷柔處理」(Softer Treatment)，無意壓垮整家科網巨擘，尤其考慮到阿里員工人數多達11萬， 旗下淘寶亦廣受內地消費者歡迎，而在港美兩地上市的股票也會牽連甚廣。因此，當局在調查阿里期間，要求公司維持正常運作。

當局除了研究巨額罰款外，亦正考慮是否要求阿里分拆出售一些與其主要網上零售電商業務無關的資產，惟尚未有最終決定。此外，阿里也要停止強迫商戶「二選一」，即不准旗下商戶同時在其他競爭對手的平台上銷售商品等反競爭行為。另外，有傳阿里須與馬雲撇清關係，縱使作風高調的馬雲早已退下火線。

雖然上述看似嚴厲，但阿里上個財政年度錄得200億美元盈利，單計上季淨利潤已逾121億美元，應有能力支付巨額罰款。媒體亦指出，面對監管的不確定性，阿里內部士氣低落，期望罰款後可暫鬆一口氣。也有消息透露，阿里已展開游說，以圖避免出售旗下資產。

不過，監管風暴足以打殘阿里股價，自從去年11月初螞蟻上市撻Q後，阿里在美國的股價已累瀉22.5%，市值蒸發超過1,847億美元。

【騰訊】

繼阿里巴巴旗下的螞蟻集團後，騰訊有可能成為內地當局下一個監管目標！據媒體引述消息人士透露，內地金融監管機構將在「執靚」螞蟻集團之後，着手管束騰訊，有機會被要求成立一家包括該公司銀行、保險和支付業務的金融控股公司，以受更嚴格監督。另一機構百度也遭罰款。

事緣中國市場監管總局周五公布，據反壟斷法對互聯網領域10宗「違法實施經營者集中案」作出行政處罰，多家科網巨企涉及其中，包括騰訊、百度、字節跳動旗下量子躍動及阿里系的銀泰商業。市監局會對涉案12家企業分別處以50萬元人民幣罰款。

罰款金額雖小，卻象徵內地加強監管的開端！外媒引述消息指出，騰訊有可能會步螞蟻後塵，成立包括公司所有金融業務的金融控股公司，以接受與傳統銀行類似的監管。對於騰訊這類依賴大型併購去擴大市場規模的大型科網企業而言，由於內地反壟斷審查日益嚴格，騰訊短期內恐不敢輕舉妄動，其併購能力可能會大為削弱。騰訊股價周五高開低走，尾市最低見647.5元，全日收瀉4.4%，報650.5元。

消息人士透露，阿里和騰訊作為內地科網巨頭，須遵守更嚴格的規定，樹立先例使日後作為其他科企的決策指標。值得留意的是，反壟斷法具有追溯權，這筆小額罰單可能只是警報，以防科企將來再踩到這道監管紅線。

就此，騰訊表示高度重視，將積極對未及時申報等事項進行整改，嚴格根據監管部門要求，全面做好相關的合規申報工作。對金融監管事宜則不予置評。

上述涉及反壟斷法的包括銀泰商業收購開元商業、騰訊收購猿輔導、百度收購小魚集團股權案等，市監局表示，相關案件構成違法實施經營者集中，交易未尋求當局事先批准，監管機構因而作出譴責。有研究反壟斷和併購律師指出，是次市監局給出明確信息，互聯網企業的合併交易，必須事先獲得政府批准。

內地工信部亦着手整頓手機應用程式(App)，尤其針對互聯網用戶個人信息保護。工信部稱，目前有136款App尚未完成整改，並敦促相關企業在3月17日前完成整改工作。當中，大部分App因超範圍收集個人信息、違規收集及使用個人信息及欺騙誤導用戶下載等而需整改，騰訊手機管家也上榜。