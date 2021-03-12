資金續輪動！納指插逾200點回穩　港股夜期低水63點

美債孳息繼續處在1.6厘以上，恐慌未再進一步蔓延，惟資金繼續輪動，美股道指衝高，目前報32,602點，升116點或0.36%；納指跌勢收窄至14點，報3,924點；納指一度插235點，目前報13,219點，跌幅縮至178點或1.34%。

港股期指夜市目前報28,677點，跌33點，低水63點。

【22:30】美國剛通過規模1.9萬億美元的刺激經濟方案，雖有助增強復甦動力，但同時令美國10年期債息再度推高至1.6厘，被市場視為危險水平，觸發科技股新一輪拋售。納指周五(12日)早段挫179點，報13,218點。周四(11日)再次創新高的標指掉頭跌16點，至3,922點；道指連續兩日破頂後則再升49點，至32,535點。

重磅科技股中，蘋果公司（Apple Inc.）跌1.57%，至120.04美元；亞馬遜挫1.39%至3,070.46美元。「女股神」伍德（Cathie Wood）的旗艦科技交易所買賣基金（ETF）ARK Innovation ETF挫3.48%至124.2美元，該ETF揸重貨的電動車生產商特斯拉（Tesla）股價瀉3.59%至674.52美元。

私人銀行Lombard Odier跨資產策略員Sophie Chardon認為，經過周四的利好消息後，市場將要「抖一抖」。摩根大通私人銀行環球投資策略主管David Stubbs則稱，不主張大規模從科技股撤離，因相信很多疫下的科技新趨勢不會逆轉。該行亦同時建議買入金融及工業股，預期這些對經濟敏感的行業將受惠復甦。