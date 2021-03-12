【產經評論】科企疫下狂吸金　重啟經濟須捨身

繼阿里巴巴後，市場突然傳來騰訊控股將成為內地當局下一個針對的目標。其實，這些年中資科企在政策呵護下極速成長，以配合打造科技強國，今日的所謂「壟斷」是順理成章。如今要「反壟斷」，實際目的也是配合國策，繼去年內銀後，今年輪到科企「讓利」，以引導資金撐實體經濟，打好疫後經濟復甦競賽，尤其美國已推出新一輪救市措施，投資者真的別胡亂撈底！

在內地，騰訊的微信支付和螞蟻的支付寶幾乎瓜分了整個電子支付市場。螞蟻上市計劃去年11月被煞停，已擊沉阿里股價，如今傳來當局劍指騰訊，市值隨即單日蒸發逾2,800億元，足見影響之大。誠然，阿里及騰訊是在政策傾斜下快速成長，憑着「壟斷」地位得以染指金融科技，並已發展到威脅傳統金融機構的地步，引來監管也是必然。更何況兩企已在海外上市，擁有公眾及外資股東，當局察覺發展出問題及時出手整治，甚而要求其重組資產，將部分剝離，又或強制引入傳統金融機構或官方機構投資，以平衡行業利益，確保發展在官方控制之內，實不意外。

再者，疫情期間百業蕭條，內、外需求皆疲弱，內地必須「放水」讓股市飛，製造財富效應以保內需，為企業提供融資渠道；可如今疫苗已面世，疫情逐步受控，實不需要再放任股市繼續膨脹，激化資產泡沫，製造新的危機。是故，這次刮起的「反壟斷」旋風，一方面是要在美國再大量放水、將激化美股泡沫前，為內地科技股擠出水分；另一方面，亦可藉此引導部分市場資金由新經濟回流傳統經濟板塊，務求加快並均衡復甦，拉近貧富差距，可謂一石二鳥。

事實上，如今反壟斷不是中國獨行，歐、美也在向科企高舉相關旗幟，畢竟近年大量放水，科技股成為「吸金地」，霸佔着全球十大首富多數席位，大量財富向單一行業的少數人積聚，明顯激化社會矛盾。疫後各地政府打科企主意，以各種藉口判罰巨款，逼其「讓利」以補國庫空虛，改善債務問題是無可厚非，故「打科技大鱷」已成為全球政策新風尚，股市也逐步反映。

可以預見，科技股短期將持續調整，財富又要來一次大轉移，有人歡喜有人愁！不過要注意的是，如今新經濟產業發展已成為各國經濟競爭力的一項重要指標，眼前要科企「讓利」非旨在打沉科技業發展。反而短痛過後，隨着實體經濟恢復，具實力的科企將可在更健康的市場環境和商業景氣下成長，長遠仍是資金所向。