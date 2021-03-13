【深度解構】美國長期債息上升　為何科技股最傷？

美國10年期國債孳息率作為「無風險利率」，其走勢對金融市場有着相當重要的指標作用。一般而言，當債息上漲時，高估值、未有盈利的科技股所受到的衝擊最大。因此，近期債息與科技股為主的納指呈反向走勢。

要理解債息上揚對股市的影響，首先要知道市場如何去「估值」一隻股票。在美股市場，機構投資者作為「大戶」是主宰市場方向的最強力量，他們會根據不同的指標去決定是否買入或持有一隻股票，並以各種「估值模型」去推算股票的合理價值，從而作出投資決定。

一般而言，股票估值方法可分為「相對估值」及「絕對估值」兩種。相對估值法中，最常見的就是計算股票的「市盈率(PE，即每股盈利除以現價)」、「市帳率(PB，每股資產淨值除以現價)」等指標，透過與業務相近的企業、或歷史走勢作對比，估算一家企業的合理價值。

不過，對於多數業務處於急速增長階段的科技企業而言，相對估值法基本上無法反映其合理價值，因為此類企業大多尚未錄得盈利，無法計算PE(因為盈利為負數，無法整除)，亦因為其輕資產模式，也導致市帳率(PB)估值作用也不大，故多數大行都會採用「現金流折讓模型(DCF模型)」進行估值。

DCF模型的核心邏輯之一，是資金具備「時間價值」，即今日的錢，較明日相同金額的價值更高。舉例而言，假設某公司把當前擁有的100萬現金，用於業務投入，一年後連本帶利獲得110萬(10%回報)，則明年的110萬，在今日只值100萬。如此一來，在更遙遠未來的現金，則價值更低。

因此，DCF模型透過估算一家企業未來能夠產生的現金流，並透過「折現率（discount rate）」把現金流折算到現值，從而得出股票的當前合理價值。

折現率會亦會受到無風險利率(一般等同於美國10年期債息)影響，背後原理為只要現在買入「零風險」的美國國債，就能夠產生穩定回報，何必冒險換取未來回報？故當債息愈高，折現率亦會愈高。

換言之，當美國債息愈高，今日的錢就會更加值錢，而對一些犠牲當下利潤換取未來更多收入的科技股、增長股而言，其在估值上受到的打擊則最為嚴重。