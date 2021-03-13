1周10大驚奇：名家警告夏季大冧市！世界大戰由呢樣引發？

2021年轉眼間已到了3月中，全球股市開始出現分裂，美股依然欣欣向榮，中港股市則已陷入調整。回看開年首周提及美國因「派錢」效應，或許到了4月才是冧市之時！本周又有甚麼訊號？再次證明股市末路！

【1、新債王：夏季會勁冧 只係唔知冧幾多！】

有「新債王」之稱的DoubleLine資本行政總裁的岡拉克本周預期，美國股市會下跌，回調的幅度可能將遠遠超過10%或15%，但不清楚是否會超過80%。

他又重申了電影《沽注一擲》(The Big Short)的主角原型Michael Burry最近發出將出現「通脹失控」的警告，指通脹局面將震驚決策者、股票及債券投資者。

岡拉克預期，整體通脹將顯著上升，預期在6、7月通脹按年升幅將高達逾3%，但認為美國聯儲局並不擔心通脹上升，甚至會歡迎通脹上升，因為負利率將使聯邦債務變得更易管理。

此外，長遠而言，他看好大宗商品的走勢，對黃金保持中性態度，認為市場拋售黃金已經相當強勁，料金價在長期內可能反彈。至於DoubleLine的模型顯示，黃金大約處於公允價值。

岡拉克估計，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數在下一次經濟低迷期間將超過100。在投資級公司債券市場，降級周期似乎已經結束，升級周期可能已開始。

對於美國債息，他指息率應與美國名義國內生產總值(GDP)增速和德國國債息率的平均值相當，後者是國際市場利率水平的一個代表。按照該標準，如果普遍預測的結果屬實，同等的國債息率將超過3厘，意味着國債價格有更大下跌空間。

【2、著名大淡友：最遲6月底前「史詩式暴冧」】

除新債王外，近年是「大淡友」、曾狂言內地樓價及美國股市將要暴跌的美國金融市場研究網站Economy & Markets聯合創辦人Harry Dent本周也警告，美國經濟即將陷入地獄，一場大型股災即將到來，最遲在今年6月底前，美股將上演「史上最慘烈的崩盤」，並將是新的「大規模經濟衰退的開始」。

外媒引述鄧特指出，虛假收入、虛假GDP、虛假利率及超高估值，讓局面愈來愈站不住腳。由2008年以來，市場泡沫不斷膨脹，而聯儲局一直透過印鈔來避免下一場巨大危機的爆發。

鄧特警告，當前美股是自1929年以來風險最大的市場，不同的是，1929年的泡沫不是全球性的，而現在一切都處於泡沫之中。他說：「包括股票、大宗商品、房地產在內，這可能是有史以來最大的泡沫爆破。即將發生的這場危機，是新的大規模經濟衰退的開始，嚴重程度將遠遠超過2008至2009年的金融海嘯。」

他預計，這場美股大崩盤將在今年6月底之前來臨，或許更早，並預計標指將跌至2,100點，較2020年3月的低位還要低；較近期高位則下瀉48%。鄧特解釋，2008年經濟衰退之所以最終沒有變成蕭條，是因為貨幣放水的程度如此之大，讓蕭條得以避免，但這導致泡沫繼續存在。他指，不停印鈔衍生一個更大的泡沫，而即將來臨的衰退，將令經濟陷入大蕭條。

他表示，在推出這麼多經濟刺激方案後，若經濟最終崩潰，經濟學家們將從無休止的樂觀，轉為無休止的悲觀。他們將認為美國會處於長達10多年的蕭條之中，如同1930年代一樣，但他認為最遲到2024年，經濟蕭條就會結束，在2023或2024年，美國經濟將走出困境，進入下個「春天繁榮期」。

【3、小心！「末日博士」魯比尼警告美股2008年冧市或將重演】

全球經濟復甦步伐蹣跚，貧富懸殊問題愈來愈嚴重，但美股卻處歷史高位，有「末日博士」之稱的知名經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)同樣警告，美國金融市場及經濟皆存在泡沫，有關牛市顯然不會有好下場，美股恐怕最終很大機會上演類似2008年時的冧市。

正所謂，「貧者愈貧，富者愈富」，魯比尼認為，美國經濟現時經歷「K形復甦」，美股市場不管怎樣風生水起，對大部分人而言都是毫無意義，因為美國財富金字塔底部的50%人口，其加起來的美股資產僅佔0.7%，頂層的10%則掌握着87.2%，至於最頂層的人佔51.8%。換言之，最富有的50個美國人，其掌握的財富相當於底部的1.65億美國人。

他又稱，長期以來，有關問題的「解決方案」都是訴諸「金融民主化」，即讓該些貧窮的家庭獲得借款的渠道，去購買他們根本負擔不起的住宅，然後再將住宅的淨值當作提款機，包括抵押貸款和其他債務在內的消費信貸大擴張，最終造就一個超級泡沫，終結於2008年全球金融危機，當時，成百上千萬的美國人失去自己的工作、住宅和積蓄。

而現在，這些10年前慘遭洗劫的千禧世代再度墮入陷阱。魯比尼稱，那些打着散工、零工，或者是所謂自由職業者身份的勞動者看到一根新的「金融民主化」繩索，他們以為自己可以沿着後者爬到更高的位置，但實際上，卻是一條要命的絞索。總之，在這新一輪騙局當中，成百上千萬人在美國券商、網上交易應用Robinhood或者其他交易應用程式(App)上開設帳戶，大量舉債，將相當於自己收入若干倍的賭注押在那些實際上一文不值的股票身上。

他又提及，雪上加霜的是市場終於開始擔心美國聯儲局和財政部打着「量化寬鬆」的旗號(即「直升機撒錢」)的超級實驗，其本質就是預算赤字貨幣化。愈來愈多的分析認為有關做法最終會導致經濟過熱，迫使聯儲局在比市場預期早得多的時間點開始加息。無論在名義還是真實層面，債券孳息率都已經開始上漲，股票等風險資產腳下的土地已經開始震動。當市場參與者都懷着聯儲局引發又一次「縮減狂怒」行情的擔心，經濟復甦已經不再被他們視為利好消息，相反卻成為盤整的潛在導火線。

美國民主黨全力推進1.9萬億美元的援助計劃，魯比尼指出，理論上當中大部分是直接支持家庭的撥款，但問題在於數以百萬計的家庭目前已債台高築，他們拖欠房租、水電費、抵押貸款及信用卡債務等等，意味着這些直接交給家庭和個人的資金，大部分都將被用以還債，或者是儲蓄起來，預計全部刺激資金只有大約1/3會轉化為實際支出。因此，刺激計劃對於經濟增長、通脹，以及債券孳息率的影響，極可能將比預期小得多。

此外，他認為額外的儲蓄遲早將會流向政府債券，意味着到了最後，所謂援助處在困境當中的美國家庭，實質上是變成援助銀行和其他貸款機構。

他表示，在財政赤字貨幣化和需求面不利衝擊的聯合作用下，通脹依然可能成為現實，最終使得美國經濟走向滯脹。只是有關可能性已是屬於中期預測的部分，至少2021年暫時不必考慮。

展望今年，他指美國經濟的真實增長速度完全可能不及預期。新冠肺炎病毒的新變種不斷出現，讓市場擔心既有的疫苗很可能已經不足以終結疫情。經濟不斷啟動、封鎖，又啟動、又封鎖的進程會不斷侵蝕市場信心，使疫情完全結束前重啟經濟的政治壓力不斷加大。許多中小型企業現在依然在破產的邊緣掙扎，太多人正面臨着長期失業的前景。經濟的不利因素可以拉出非常長的清單，比如貧富不均日益嚴重，企業和家庭被迫去槓桿化，以及各種政治和地緣政治風險等。

然而，超級寬鬆貨幣政策令資產市場泡沫氣息濃烈，或可乾脆說是已經處在泡沫當中。現在的美股市盈率已經接近1929年和2000年那種巨型泡沫破滅前夕的高位，而市場槓桿化程度還在不斷提升，特殊目的收購公司(SPAC)愈來愈炙手可熱，還有大科技股、虛擬貨幣等等，當今市場上有太多東西都令人無法不神經緊張。聯儲局可能會擔心，一旦他們撤走派對的「酒杯」，市場就將大冧。

魯比尼指出，伴隨公共和私營部門的債務持續激增，美國經濟中期滯脹的可能性，以及資產市場和經濟本身最終硬着陸的可能性，也是在與日俱增。

【4、「股神」軍師也警告：遲早爆煲】

上述3位人物太偏激？「股神」巴菲特資深戰友、已年屆97歲的巴郡副董事長芒格(Charlie Munger)上月已警告，美股估值過高，泡沫最終將會破滅，但不確定是甚麼時候。

就此，華爾街資深分析員《The Motley Fool》分析師David Jagielski撰文指出，芒格對美股的擔憂並非沒有依據，現時標指的市盈率接近40倍，而前2次市盈率這麼高的時候，是在金融危機和科網泡沫時期，目前許多投資項目已估值過高，雖然股災不代表會發生在明天、下周，甚至1、2個月後發生，但大調整總會到來。

他建議，如果投資者擔心美股崩盤或股價過高，須重新評估自身的投資組合，與其買入當前市盈率超過70倍的亞馬遜股票，倒不如考慮買入強生(Johnson & Johnson)等績優醫療股，以目前市盈率28倍來看，是相對便宜得多。當然，績優股也可能會在股市崩盤時大幅下挫，但由於這是可靠的投資項目，也可能從經濟衰退中復甦。

【5、散戶狂潮持續 拖慢冧市時間！】

那麼，為何不是立即爆煲呢？皆因美國政府派錢！如今美國家庭手上現金充裕，料散戶交易狂潮會持續。

有數據分析，受千禧一代青睞的股票交易應用程式Robinhood在2月下載量達210萬次，較去年同期大增55%，雖然較1月的360萬次下載量有所下跌，但該項數據顯示，新投資者仍在持續湧入股市。

JMP分析師Devin Ryan表示，應用程式的下載量及平台上的帳戶活動預期將持續高過疫情前水平。隨着新的投資人不斷加入，交易活動將持續上升。

通過「大數據」分析，高盛發現，小額交易(散戶買賣)的美元總價值在過去1年中增長了85%，使散戶成為市場中更加強大的力量。該行表示，如今美國家庭滿手現金，估計美國家庭已積累了約1.5萬億美元的「超額」儲蓄，到2021年中，此數字應會上升到約2.4萬億美元。在這樣的情況下，散戶交易的熱潮可能將會持續。

該行預測，美國家庭將成為2021年股票需求最大的來源。高盛也在日前將家庭的淨股票需求預期，從先前的1,000億美元上調至3,500億美元。

【6、全球糧食危機有惡化迹象 小心通脹突飆】

至於上述提到通脹會失控，確實有迹可尋，尤其全球食品價格急升，通脹壓力正在升溫！外電報道，南美洲氣候惡劣造成全球油籽供應短缺，從烹飪用油到生質燃料都大受影響，加上阿根廷旱災持續、巴西暴雨，情況或會惡化，導致全球各地大豆和食用油期貨普遍大升。

油籽供應緊張，已把芝加哥大豆期貨價格推上近7年高位，巴黎菜籽油期貨更創歷史新高紀錄，在加拿大交易的芥花油行情同步暴漲。升勢蔓延到芝加哥、吉隆坡、大連的食用油交易所。

美國大豆供應量已降到數年來最低，交易員正屏息靜待美國農業部近日公布的最新庫存估計數據。市場密切關注有關南美洲生產以及世界最大進口國中國的需求預測。美國今夏可耕面積能否如預期擴增，天氣變化，亦足以大大影響農作物收成。此外，需求面不無隱憂。在近年受非洲豬瘟襲擊的中國，又出現新病毒株，令人憂心可能延緩養豬頭數回升速度，進而抑制對飼料用大豆和玉米的需求。

●大豆庫存低企 巴西採收10年新低

美國大豆庫存已預料將降至7年低點，分析師預期，美國農業部發布的數據將顯示庫存進一步萎縮。報道引述澳洲聯邦銀行分析師高瑞指出，巴西的大豆收成受到濕潤天候影響，阿根廷高溫而乾旱的天氣也正威脅當地的黃豆採收。農業顧問機構AgRual的數據亦顯示，月初為止巴西農民估計已採收35%大豆種植面積的收成，比率低於1年前的49%，也是10年來最低。

●非洲豬瘟擴大 亞洲肉價上升

另一方面，亞洲正再度出現非洲豬瘟疫情，不僅中國及越南再度爆發疫情，馬來西亞亦有發現，且是變種病毒，這可能推升當地豬肉價格，在糧食通脹壓力上升之下，將加大各國央行施政的難度。

儘管亞洲的非洲豬瘟疫區分布零散，且各疫區之間並無關聯，但各國政府已提高警戒，以防疫情失控。外媒報道，非洲豬瘟是否會對人類造成傷害，目前還不清楚，且沒有商業化的疫苗；主管機關全靠嚴格的生物安全措施，及撲殺受感染的豬隻，以求控制疫情。

中國養豬數量佔全球之半，目前疫情出現在河北、河南、四川、雲南及新疆。新發現的變種病毒較弱，但更難檢測。政府原先預期在今年中時能夠使豬群數量恢復正常，但現在可能無法達標。商品市場密切關注中國豬群的復原情況，因為這攸關中國進口黃豆、玉米等穀物及豬肉的數量。市場預期中國豬肉價格仍將居高不下，進口量也將再創新高。

內地農業部已保證將強力取締非法疫苗，並認為這與病毒異變有關。分析師指出，由於今年的疫情局限在北方，因此對養豬數量的影響將不超過10%。

越南今年1、2月共撲殺約2,000頭豬，全國有20個以上的區域傳出疫情，預料政府將於6月底或7月初開始生產疫苗。馬來西亞2月首次爆發豬瘟，沙巴州已有3,000頭豬隻遭撲殺，當地政府在7日的通報指出，病毒已經擴散到其他地區，但供應肉品的商業化養豬場並未傳出病例。至於南韓迄今尚無疫情傳出，政府表示將搶在4至5月野豬繁殖期之前加強防疫措施，並從2月底開始加強邊境檢疫。

【7、大行：4大利好料糧價升到年底】

對於後市，荷蘭合作銀行(Rabobank)表示，農業大宗商品的升勢將延續至年底，4大利好包括美元貶值、主要生產地區氣候不佳、需求強勁，以及潛在財政刺激措施。

首先，農業商品淨好倉在1月初創新高，並持續在高位附近徘徊，主因是超低利率、通脹疑慮及動能交易策略(momentum trading)。

其次，自2020年中以來，巴西南部和阿根廷天氣乾燥，衝擊大豆、玉米、棉花、甘蔗及咖啡產量。氣候乾燥與拉尼娜現象(La Niña)有關。再者，拉尼娜現象的持續時間料將較預期長，且可能衝擊北半球的農業。

第3，數種農業大宗商品的進口需求「顯著」。隨着中國經濟復甦，並試圖在非洲豬瘟衝擊後重建豬群，大量進口飼料穀物和大豆的情況，預料將在未來數年持續。

最後，低利率、財政刺激措施有望擴大、全球需求穩健，以及潛在的不利氣候，預期將持續支撐農業大宗商品價格在2021年維持在高企。

【8、華爾街一窩蜂沽空美元損失慘重！大鱷驚了 已開始反轉方向】

匯市方面，美元意外上漲或令今年以來最為擁擠的宏觀交易落下帷幕，而結局可能十分慘烈。

沽空美元曾是華爾街的熱門之選，但美元卻連續兩個月強勁上揚。一項基於美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據的指標顯示，投機性淨淡倉下降了近60億美元，剩餘規模接近250億美元。

作為全球儲備貨幣的美元，展現出的堅挺態勢令交易員疑惑不解，他們之前預計新冠疫苗的推出，將提振經濟增長和風險偏好情緒，加劇美元的跌勢。相反，對央行縮減刺激的擔憂則引發全球市場大跌，也令人想起2013年「縮減恐慌」和2018年新興市場拋售時期的美元漲勢。

管理1,350億美元資產、三井住友資產管理駐東京資深基金經理Kei Yamazaki表示，人人都在把美元買回來。美國和其他主要經濟體貨幣政策差異明顯，感覺美元的漲勢暫且不會停歇。

2018年，美元淡友平倉使得截至6月份的3個月美元即期指數上漲了大約5%。類似的是，2013年淡友調轉方向，令該指數在第1季上漲了超過3%。

不過，這2次的美元淡倉規模都遠遠比不上現在；根據CFTC涵蓋多種貨幣的綜合性數據，2018年的倉位不到240億美元。

隨着美債殖利率飆升至疫情前的水平，對沖基金已經調整了美元兌日圓交易的倉位。他們不再像1個月前一樣做淡美元，而是轉而沽空日圓。

AMP Capital Investors Ltd.動態市場負責人Nader Naeimi表示，沽空美元「對大家來說都損失慘重。他上月從沽空變為了做好美元。「沽空交易十分擁擠，就好像橡皮筋拉得太長了，美國經濟表現超群的情況下，根本說不通。」

【9、專家警告：下場世界大戰將始於一次「駭客」攻擊】

下次危機除了是股市崩盤外，美國資深經濟專家及專欄作家Tim Culpan認為，未來只要一次網絡攻擊，就有可能引發一場我們從未見過的全球戰爭。除了電力和互聯網中斷，還可以想像一下銀行倒閉、糧食短缺和有毒的水。

他指出，在最新攻擊事件中，具中國背景的駭客利用了微軟Exchange Server的漏洞，在世界引起震動，尤其是在中小型企業中。兩個月前，美國政府指摘俄羅斯對軟件供應商SolarWinds Inc.進行了大規模攻擊，並似乎針對政府客戶。

他警告，這一切看不到盡頭。

迄今為止，儘管在過去20年中，超級大國之間發生了數十次網絡攻擊，但世界仍在正常運轉，多數人的生活在很大程度上也不受阻礙。但這一切可能隨時改變。20世紀初當歐洲各國為爭奪霸權而開始武裝自己時，麻煩已經在醞釀中。因此，1914年6月奧匈帝國皇儲斐迪南大公遇刺事件只是點燃了這個本已陷入緊張地區的導火線，由此引發的世界大戰造成2,000萬人死亡。

全球反恐戰爭也是由一個單一事件所引發。現在，我們正經歷一種新型的戰鬥。國家和準國家支持的駭客發動有針對性或廣泛的襲擊，但其具體目標並不清楚──可能是破壞，盜取技術和信息，甚至只是播撒恐懼、不確定性和懷疑──使用的主要武器則是軟件代碼。這種戰鬥方式受害者的身份並不總是眾所周知，而肇事者則會隱藏他們的痕迹。

美國在2005年與以色列合作釋放Stuxnet蠕蟲，阻礙了伊朗的鈾濃縮計劃。儘管他們都沒有正式承認他們的角色，但他們在反駁指控方面也沒有特別激昂。

網絡武器和核武器之間或許有一種不正常的相似之處。在1945年美國向日本投擲2枚原子彈並結束了太平洋戰爭之後，人們開始擔心，隨着包括蘇聯、英國、法國和中國在內的國家發展自己的核武器，可能會發生更恐怖的破壞性襲擊。然而，事實恰恰相反，由於同歸於儘的後果，各方都保持了克制。

不過，在網絡戰的情況下，各國似乎都不願承認其擁有這種武器的能力或進行了部署。因此，各國網絡攻擊能力將不斷成長，入侵行動也繼續進行。你所需要的只是一次這樣的駭客攻擊，它走得太遠並引發超大型反擊，從而導致一系列連鎖反應和網絡報復，讓電網、數據傳輸、農業、信息流、運輸系統，以及食品供應鏈陷入癱瘓。儘管它可能沒有原子彈爆炸的蘑菇雲或飛彈打擊的爆炸力，但破壞可能一樣廣泛，甚至會引發軍事對抗。

【10、美今年GDP增長料達7% 對全球貢獻16年來首超中國...】

最後想分享的是，今年全球經濟火車頭的角色或有變！去年美國經濟遭疫情重創，反觀今年研究機構及華爾街大型投行紛紛看好美國經濟增長。當中，高盛預計美國經濟今年有望增長7%；花旗銀行首席經濟則預計，美國將在今年扮演全球經濟火車頭的角色；牛津經濟研究院(Oxford Economics)更樂觀，指美國今年對全球經濟增長的貢獻將自2005年以來首次超過中國。

外媒引述牛津經濟研究院的看法，指今年全球經濟可能增長6%，是近半個世紀以來最快的增速，尤其美國的經濟體量比中國大1/3左右，若今年中美兩國的經濟增速如預期，則美國對全球經濟增長的貢獻將超過中國，這也是16年來，美國經濟對全球貢獻首度超越美國。

報道引述花旗銀行全球首席經濟學家Catherine Mann表示，美國將在今年再次扮演全球火車頭的角色；高盛則預計，美國經濟去年衰退3.5%，今年有望增長7%左右。摩根大通經濟學家也認為，美國經濟將在今年年中，超過疫情前的增長率，而中國已經回歸疫情前的成長軌迹，但不會超越。

德國商業銀行首席經濟學家Joerg Kraemer更直接點出中國經濟發展的隱憂，人口問題可能會在未來幾年對中國經濟造成影響。