小米得米！美法院暫緩國防部禁令　MSCI：暫不剔出相關指數

同時，國際指數公司MSCI明晟指出，現時不會從MSCI ACWI或MSCI中國全股票指數及相關非市值加權指數中剔除小米，並將繼續關注小米的發展。

法官孔特雷拉斯(Rudolph Contreras)質疑小米是否涉及美國重大國家安全利益，認為國防部的禁令武斷，且反覆無常，剝奪小米正當程序權利，因此，下令暫緩執行。他稱，隨着訴訟禁令可能完全撤銷，初步終止是防止小米遭受無法彌補的傷害。

內媒引述小米聲明指，「很欣慰地看到，法院正式禁止將小米認定為中國涉軍企業，並停止行政令對小米的限制。小米是一家獨立經營管理的上市公司，股權分散、股票公開交易，生產的電子產品都是面向普通消費者。將小米列入中國涉軍企業名單是一個武斷而隨意的決定」。

事緣，五角大樓於1月14日宣布小米是中國解放軍擁有或控制的企業，投資禁令讓小米面對被美國交易所除牌及剔出指數的危機。小米同月控告國防部、財政部等，辯稱小米不屬於中國政府或軍方，亦不屬於與中國軍工領域有關聯的任何實體。