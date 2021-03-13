新冠肺炎疫情逾年　生活模式轉變帶來呢啲新商機！

2020年3月11日，世界衞生組織(WHO)宣布新冠肺炎疫情爆發下進入「全球大流行」狀態，距今1年過去，疫苗經已面世，可疫情尚未完全退卻，而全球人類的生活模式，在疫情下有重大轉變，以下就講講過去一年疫下7種新生活模式的興起，且看大家能掌握到幾多新商機！

●在家工作 時間感扭曲

去年3月疫情大爆發初期，居民都在撲口罩、清潔及消毒用品，商務旅行停止，無論學習、工作都改在室內進行，部分打工仔自此改變工作模式，改在家工作，就連辦公室都消失了。

如是者，企業不單節省公用事業和辦公室租金，還節省生產力，皆因以往可能於不必要的會議或長時間的通勤上費時，從而損失生產力；而代價則是在家工作少了面對面的交流，失去刺激新想法的機會。若要重開辦公室工作，也可能需要進行徹底的重新設計，包括非接觸式升降機、分隔開的工作空間，以及加強抽氣通風設施等。

疫情下好多事情都得留在家做，過去的打工仔，大半日在外忙碌後才回家，可疫下孩子、父母，全部終日局限在家，家務、工作的邊界變得模糊，運作更變成24小時無休止，頓有時間感扭曲之感。

外媒引述奧格登(Ogden)的學術研究顯示，604名參與研究者絕大多數指，在疫下經濟封鎖期間，時間感覺失真了。過去生活的例行活動和事件，如工作、上學、約會、社交活動及運動，在疫情下都停止了，各項活動、儀式及旅行都被叫停，計劃和期待的事情都無法實行，生活往往會變得模糊。

賓夕凡尼亞大學沃頓商學院管理學教授Nancy Rothbard研究亦顯示，偏遠地區的工人工作更多。哈佛商學院的一個團隊使用了大約310萬全球員工的會議和電子郵件元數據，發現疫下的工作時間平均要長48.5分鐘。在對其員工的抽樣調查中，Microsoft發現他們經常在晚上、午餐和周末工作。部分人更會發現，疫下所經歷時間流逝更個人化，時間流逝的速度或比平常慢。

●在家健身成趨勢

疫下所有康體設施叫停，健身中心連鎖店、戶外運動場所皆停運，運動突然成為一種在家活動，業餘運動員爭先恐後地將地下室，車庫或一室公寓的一角變成個人鍛煉空間。對於實體體育設施而言，誠然是壞消息，不少已捱不住而結業，但家用健身器材卻大賣。

據悉，Peloton的銷售額在最近一個財年增長1倍，達到18億美元。該公司最近一個季度結束時，其設備連接類的用戶為167萬，其應用程序的用戶為62.5萬，按年分別大幅增長134%及472%。另Hydrow公司出售一台售價為2,200美元的划船機，疫情期間其銷售額增長了400%。運動服裝零售商Lululemon斥資5億美元收購Mirror，後者是提供按需鍛煉的壁掛式屏幕製造商。還有，配合Zoom的應用，教練可直播瑜伽課，歐、美地區更有不少長跑者在家中後園直播完成長距離跑步比賽。

《新消費者和係數資本》(The New Consumer and Coefficient Capital)於去年12月發布的一項調查發現，疫下有76%的消費者轉而在家中多做運動，另有66%的消費者表示他們更喜歡這樣做。

●「烹飪大師」激增

正正由於餐館都關了、人們終日困在家，要食好「西」，就只有自行學烹飪。「在家烹飪」成新潮流下，直播烹飪教學大行其道，過去無法想像自己下廚的，如今都變成「大廚」，日日在家煮飯仔，且網購食物材料需求甚大，亦帶動網購及物流生意額飛升。

●婦女弱勢社群當災

疫下人類生活和經濟產生重大打擊，更激化社會不平衡和不平等，部分社區破壞較大，某些人口群體消亡的同時，卻增加了富人的財富。婦女、少數族裔及窮人遭受了不成比例的痛苦，因疫下暴露並加劇了健康，經濟安全和福祉方面先前存在的差距。不少婦女因孩子無法上學、託兒所停運而要辭掉工作，在家看管孩子，窮者愈窮，擁有資本的卻能在資本市場狂潮中大賺，富者愈富。

●在家學習成主流

孩子在家學習大行其道，留在家中使許多孩子受益，這引發了人們對在正常時間如何教育和照料他們的問題。不過，亦有研究發現，在線遠程學習根本無法完全取代課堂體驗，主要是缺乏人際互動和社交參與，似乎會損害知識的保留。

●精神健康危機

持續逾年的疫情，不少企業倒閉，工人失業，人們精神健康壓力甚大，類似疫情最嚴重的美國，當地人認為，「911恐襲」事件令人痛苦，但過了一會兒就結束了；可新冠肺炎疫持續愈年，痛苦更大更難言，精神健康處於崩潰狀態，故見虛擬和基於文本的心理健康服務的使用量大增。

國際旅運停擺、禁聚令持續，人們湧往郊外尋找空間和新鮮空氣，郊野公園假期有人滿之患，公園已成為一種擺脫困境的安全空間，更多人選擇空餘時間到郊外擁抱大自然。外媒引述根據醫學雜誌《刺針》上的一項最新研究指出，進入綠色空間「與更多的體育活動，更好的心理健康，更健康的睡眠，更低的壓力水平，更高的認知度以及更快的醫院康復有關」。

●網絡消閒娛樂大行其道

足不出戶，但都要有消閒娛樂。戲院關門，人們就在網絡下載電影觀看；遊戲機店關閉，人們就在家上網玩網絡遊戲；餐館不開門，在家聚會設施如家庭音響需求增加；閒時上網，社交平台、影音短片應用程式，都為人們心靈填補了空虛。TikTok、Facebook及Netflix都是疫下受惠者。

即使國際旅運年內有序重啟，相信不少過去的商務旅行已隨疫情改變商業模式而從此消失。在家工作、學習及消閒娛樂的習慣建立了，部分需求亦難有回頭路，類似寫字樓、戲院及遊戲店等傳統商店，可能從此無法重回昔日的高峰。取而代之，是網絡服務更廣泛的使用，數碼化成新趨勢，無論是企業、打工仔抑或投資者，都應該認清疫下新生活模式帶來的時代革命，才能捕捉新的商業、就業和投資機會！