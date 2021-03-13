美國業主去年加按近1.2萬億　2007年樓市爆煲前最多

美國樓市熾熱，不少業主伺機把物業加按，取得更多手頭現金以應付疫情下的個人財務需要！美國房貸機構房地美公布，去年當地業主加按金額達1,527億美元(約1.19萬億港元)，按年急增42%，並創2007年樓市爆煲以來最多。

除應對疫情下的經濟不明朗，不少業主亦希望「宅在家」抗疫期間改善生活環境，利用加按獲得現金支付裝修家居的費用。

賓夕凡尼亞大學經濟師兼及教授Susan Wachter表示，從業主的立場來說，加按是重大的財政支持來源，這有助減輕疫情造成的生活水準下降。

雖然過去經濟不景往住陪隨樓價下跌，但今次由疫症觸發的衰退不同，樓價在超低息環境下持續攀升。美國去年12月二手樓價中位數約31萬美元，較前年同期升近13%，而且樓市升勢由大城市蔓延至市郊地區，反映愈多愈多美國民眾在疫症爆發後重新評估居住環境。

金融海嘯前，美國很多業主亦利用房屋加按，作為提款機(ATM)以負擔個人消費，但當樓市爆煲，物業便成為了負資產，但經濟師相信目前情況有別，預期樓價會繼續上升。地產經紀商Redfin首席經濟師Daryl Fairweather亦指出，基本上現時很多人是買屋自住，沒有打算明年賣樓，他們入市並非因樓價上升而加入炒賣行列。