福特提名兩位家族第5代成員加入董事局　啟示係...

美國福特汽車(Ford)周五(12日)宣布，提名創辦人亨利福特的家族第5代成員加入董事局，分別是33歲的亞歷山德拉(Alexandra Ford English)及40歲的亨利福特三世(Henry Ford III)，勢加強福特家族在這家有118年歷史車廠的管治和影響力。

倘上述提名在5月舉行的周年大會獲股東通過，福特現時董事局14名成員中，3人將是福特家族的成員，其餘一人是現時執行主席比爾福特，他亦是亞歷山德拉的父親。另一名現任董事埃茲爾福特二世(Edsel Ford II)則今年春天將會退任，他是亨利福特三世的父親。

亞歷山德拉於2017年加入福特，現擔任企業策略董事，她亦是福特持有少數股權的電動車初創企業Rivian Automovtive董事。至於亨利福特三世在公司任職15年，現為投資關係董事，之前曾於勞工關係部門任職，亦擔任過高性能汽車部門推廣經理。

比爾福特曾在訪問中表示，家族的聯繫使公司的目光更為長遠，令股東及員工受惠。他指出，家族參與公司事務產生了實質和明顯成果，他們願意共渡困難時期，包括放棄股息收入。他並提到金融海嘯期間，福特將大部分資產抵押，包括藍色的公司標誌，成功避過破產厄運，而競爭對手通用汽車(GM)及佳士拿被迫接受華府的重組計劃。

專長於企業管治的特拉華大學財務教授Charles Elson指出，一家大型上市公司有3名家族成員在董事局的情況十分罕有，假設他們的行動一致，意味將有更大影響力及家族聲音。目前福特家族透過持有具超級投票權的B股，取得40%公司投票權。

福特股價從去年疫症爆發後的低位大幅反彈，今年累漲52%，較去年3月高逾3倍，周五收報13.37美元，升約4%。