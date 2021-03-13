全球新股今年集資逾1.2萬億　SPAC佔逾半

環球股市暢旺帶動新股集資活動！外電統計顯示，今年首季以來，全球新股上市數目逾600隻，總集資金額達1,624億美元(約1.266萬億港元)，勢創歷來單季最高紀錄，當中超過一半以特殊目的收購公司(SPAC)形式上市籌得。去年首3個月，全球新股市場僅集資370億美元。

有「南韓亞馬遜」之稱的電商平台Coupang周四(11日)首日在美國上市，集資46億美元，為2019年召車App公司Uber後美國最大首次公開招股(IPO)，首日股價爆升41%。至於上月掛牌的交友App開發商Bubble，集資21.5億美元，多過原先目標，股價亦在上市後急升。

Federated Hermes高級投資組合經理Lewis Grant指出，雖然債息上升不利估值，但新股需求依然很大，一些具顛覆性並具有持續優勢的企業，無論市況如何，也不怕沒有需求。

此外，過去兩年一直沉寂的歐洲新股市場最近出現起色，送餐企業戶戶送(Deliveroo)及英國電訊公司Vodafone的歐洲電訊塔部門Vantage Towers本周均披露上市計劃。