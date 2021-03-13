布蘭森衛星發射公司擬SPAC形式上市　估值234億

英國富商布蘭森(Richard Branson)食髓知味，繼太空旅遊公司維珍銀河(Virgin Galactic)成功上市後，計劃同樣透過特殊目的收購公司(SPAC)形式，將旗下衛星發射業務Virgin Orbit於今年內掛牌。

據外媒報道，布蘭森已聘請投資銀行瑞信及LionTree就Virgin Orbit籌備與SPAC合併上市作出安排，目標估值最多30億美元(約234億港元)，遠多過去年爭取的10億美元，主要是該公司今年1月成功測試發射一枚載運衛星的火箭。

布蘭森的維珍集團現持有Virgin Orbit 80%股權，其餘兩成股權由阿聯酋主權財富基金Mubadala Investment持有。

SPAC又稱「空白支票公司」，是近年美國企業熱門的上市方式，其操作是由基金、富豪等出資成立「空殼公司」後，再於納斯達克或紐交所上市集資，主要「任務」是在上市後一至兩年內，收購一家私人公司，將業務注入。雖然SPAC在上市時沒有實質業務，但可透過「名人效應」吸引投資者入股，博之後的收購目標能讓股價飛升。

布蘭森本身亦有成立SPAC。今年2月，一家獲維珍集團支持的SPAC表示，將會與基因測試公司23andMe Inc.合併，連同承擔債務估值35億美元。

至於去年疫情期間，布蘭森透過減持維珍銀河股份，套現大筆資金，以挽救其受重創的航空及旅遊商業王國。