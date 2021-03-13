GameStop股價一周漲92% 下周有機會再爆升？

美國視像遊戲零售商GameStop(GME)股價近期再現升勢，連升3周，單計本周，反覆累漲92%，周五(12日)收報264.5美元，升1.7%，但分析員依然不看好前景。

GME本周股價以周三(10日)最為波動，一度抽升上近350美元，但不足30分鐘，股價瀉至172美元，但收市再倒升7.3%，報265美元。回顧1月時，GME遭散戶挾淡倉，股價短短兩周，由20美元瘋炒上至483美元。

有市場人士指出，GME股價近日出現炒作，原因是公司周一(8日)委任寵物產品網購平台Chewy創辦人兼維權投資者Ryan Cohen加盟，他將領導一個委員會謀求加快GME科技轉型。

不過，美國銀行分析員日前發表報告，直言GME股價依然十分脫離基本因素。本周較早前，券商Wedbush分析員指Cohen推動改革已在預期之中，最新任命沒有新意。

Vanda Research創辦人Eric Liu更指，一直支撐GME股價的散戶大軍興趣在過去數周已大幅降低。

然而，有分析認為，GME本周末過後可能出現新的上升動力，原因是根據華府剛通過的刺激經濟方案，美國民眾的銀行戶口在本周末將陸續收到當局存入的1,400美元現金支票，部分可能用於炒賣GME這類股份。據德意志銀行的調查顯示，25至34歲受訪散戶投資者中，逾半稱會把收到的現金再投入股市。