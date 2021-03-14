陳鳳珠：料大市尚未擺脫上落市格局

港股走勢波動，恒指暫時守住1月底28,200點，近日市場受美國國債孳息率變動影響，且投資者觀望內地政策及北水流向，預期港股短線仍較為反覆，或繼續於區間上落。

內地政府工作報告提及2021年及「十四五」的經濟發展目標和重點工作，其中2021年國內生產總值增長目標為6%以上，而「十四五」期間經濟運行保持在合理區間，每年提出經濟增長預期目標。相信現時全球經濟情況不穩定，且疫情尚未完全受控，內地未能定下5年的經濟增長目標，但預期內地經濟回穩，未來創新科技及內需升級，將繼續推動經濟向高質量發展；而今年定下經濟增速目標，預料內地經濟或可顯著復甦。

另外，2021年的財政赤字率擬按3.2%安排，並計劃安排地方政府專項債券3.65萬億元人民幣，且不再發行抗疫特別國債，但會優化及落實減稅降費措施，繼續實施積極的財政政策。至於貨幣政策繼續維持穩定基調，早前市場憧憬本月或會推出定向降準，近日人行持續多日於公開市場作百億元人民幣的逆回購操作，相信將維持資金面穩定充裕。

「十四五」規劃《綱要草案》亦提出，全社會研發經費投入年均增長7%以上，未來將科技自立自強作為國家發展的戰略支持，繼續加強基礎研究、應用研究及科技成果的轉移轉化，進一步提高內地的產業核心競爭力。此外，內地亦堅持擴大內需，圍繞改善民生拓展需求，穩定增加汽車、家電等大宗消費，取消對二手車交易不合理限制，並增加停車場、充電樁及換電站等設施，預期創新科技及內需消費升級將為發展重點。

另一方面，內地2月居民消費價格指數(CPI)及工業品出廠價格指數(PPI)，分別按年跌0.2%，及按年增長1.7%，主要因食品價格回落，當中生豬出欄持續恢復，加上去年基數高，故豬價按年下降，導致通脹壓力降溫。不過，近期油價及資源價格上升，推動上游PPI上漲，預期整體通脹壓力會逐步回穩，內地的經濟面將恢復穩定。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)