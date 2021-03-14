陳政深：港股後市睇實呢3大因素...

不過，從理性角度看，加強監管不等如整個業務的收入都會「歸零」，而科技推進，亦需要金融科技配合，市傳當局將要求騰訊成立一家金融控股公司，將其銀行、保險及支付業務歸一，股價影響肯定會有，但因遊戲收入才是騰訊的主菜，而騰訊在此業務上有主導地位，其表現又未必如阿里般一沉不起，只是或須下試600元關口。

港股方面，預料暫時仍會受制於資金情況，近日見港匯偏弱，這在大型新股陸續來港上市之下並不尋常，投資者必須持續注視。此外，美債息引伸的美股情況亦須關注，納斯達克指數必須企穩50天線(最少3個交易日收於其上)，整體投資市場氣氛方可改善。第3，港股本身的技術走勢亦必須轉好，恒指周五未能守住50天線，是一個不利訊號，而10天線亦即將插穿50天線，這些指標亦應持續留意。部署上，投資者宜更加重視基本因素，並確保自己的持倉水平有足夠的現金，例如最少在20%以上的水平。

本周值得留意的，有舜宇光學科技周三(17日)公布的業績。公司早前公布2月份出貨量數據，當中手機鏡頭出貨量按年升34.4%，至近1.3億件；車載鏡頭按年升88.5%，至近580萬件。由於有內地春節因素，如計及1月份，2個月合併計算或更能反映表現，當中前者按年增長35.3%，後者增幅亦有67.5%。績前股價回調，可博業績之餘，亦可作中長線部署。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)