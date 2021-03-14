鄺紫珊：科技股仍最受債券收益率續升影響

對於通貨膨脹升溫及債息上升的擔憂增加，引發近期市場對資金移轉的疑慮，除傳統股份及資源料股等無受很大影響，與科技相關的股份也難逃震盪。

近日債息上升有放緩迹象，讓眾多科技股觸底大幅反彈。在全球經濟復甦形勢不變下，建議短線在資金輪動下，不妨透過多重資產布局於傳統及與經濟復甦相關的股份。

全球各國積極展開疫苗接種，令今年全球經濟復甦的勢頭得以確認。短期而言，股市受債息上升影響，讓之前上升的科技股遭拋售，但隨着經濟恢復，循環價值股的表現相信會較為穩健，也可布局落後的價值型題材股份。

中國PMI及消費者信心數據相較於歐美表現強勁，顯示經濟基本面正持續復甦，往後須觀察是中國的財政政策是否出現緊縮。但整體來看，低利率環境及較佳的防疫控制，仍可有利於亞洲風險性資產的表現。至於美元走強亦將有利新興股市表現，故此未來需要注意美元走勢。

新興經濟體將以中國及印度為首，今年GDP增長率預期分別達9.5%及13.1%。美國也可望有6.5%的強勁增長，足以彌補去年3.5%的萎縮，其中零售及銷售的大升將有利支持美國GDP增長。不少人擔心通脹上升，但現時看來仍言之過早，即使通脹超越央行預期也可能只屬暫時性。

美股的預期市盈率達23倍，遠高於長期平均值的15倍；加上美股過度集中於科技股，雖然科技股是屬於高增長的行業，但估值相對高，佔標普500指數的1/5，未來科技股也最容易受到債券收益率持續上升所影響，投資者部署科技股時需注意當中的波動風險。

至於新興市場股市近期表現佳，價值面仍合理，尤其是亞洲股市，但若美國庫債券孳息率再一旦大幅上升，資金成本將跟隨提高，投資者需保持警戒，採取多重避險策略以布局組合。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊