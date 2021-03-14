施羅德：A股表現料受制信貸環境

春節期間，全球金融市場表現亮麗，積極演繹再通脹交易。一方面，海外疫苗接種有序推進，新一輪財政刺激計劃進展順利，全球經濟依然處於復甦階段；另一方面，美國聯邦儲備局未有急於縮減量化寬鬆(QE)規模，貨幣政策仍然維持寬鬆。在此環境下，我們依然看好全球股票及大宗商品等風險資產的表現，對債券相對謹慎。

回到國內，信用環境收縮依然是今年資本市場關注的主要矛盾。1月份整體社會融資數據增長速度進一步回落，然而從結構上來看，表外未貼現承兌匯票以及表內中長期貸款均同比上行，意味着信貸需求依然旺盛。我們認為，寬鬆的信用政策退出導致社會融資增長速度放緩，而由內生經濟動力回復所帶動的融資結構改善宏觀環境在未來一定時間仍將持續。

市場方面，近期A股延續結構性牛市，主要指數創出新高。然而，大多數個股則處於震盪或下行區間。我們認為，今年股市將受到經濟復甦和政策收緊兩股相反作用力影響，或難以出現全面牛市。在宏觀流動性收縮的大環境下，股市估值進一步提升空間有限，而周期、價值股受惠於企業盈利改善，或將繼續佔優。

債券方面，近期央行公開市場操作回籠資金，造成市場利率大幅波動。我們認為，目前央行尚無進行加息等全面緊縮的必要，市場利率也將繼續圍繞政策利率波動。目前10年期國債利率水平回升至前期高點，值得關注。然而，在經濟持續改善、通脹預期抬升、貨幣政策態度中性偏緊的環境下，利率短期內或依然缺乏大幅下行的催化劑。

施羅德投資管理(上海)有限公司多元化資產基金經理 周勻