陳樂怡：水泥業龍頭不妨伺機收集

美國國會通過1.9萬億美元經濟刺激方案，預期快將實施，有利於市場氣氛。然而，美匯及美債息走勢仍是主導後市的關鍵因素，美國聯儲局下周將召開議息會議，屆時當局有關債息的看法將會是市場焦點；加上港股即將步入業績發布的高峰期，業績因素亦會影響個股表現，預期大市走勢持續反覆，於50天線(29,084點)附近上落。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)