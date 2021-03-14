陳樂怡：水泥業龍頭不妨伺機收集
2021年03月14日 09:30
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(Getty Images)
美國國會通過1.9萬億美元經濟刺激方案，預期快將實施，有利於市場氣氛。然而，美匯及美債息走勢仍是主導後市的關鍵因素，美國聯儲局下周將召開議息會議，屆時當局有關債息的看法將會是市場焦點；加上港股即將步入業績發布的高峰期，業績因素亦會影響個股表現，預期大市走勢持續反覆，於50天線(29,084點)附近上落。
內媒報道，水泥可能優先納入全國碳交易市場。碳交易市場即是政府通過招標及拍賣等方式，將碳排放配額，發放給有排放需求的企業。企業可透過降低產量及提升技術等方法，去實現減排目標。本來水泥行業的環保要求近年已明顯收緊，配合碳排放管理制度，預期部分未能達標的產能將要退出市場，行業集中度得以提升，亦支持水泥價格向好，建議趁低吸納行業龍頭，如海螺水泥(00914)及華潤水泥(01313)。
可再生能源龍頭股早前跌幅顯著，其中由於國家能源局早前發布意見稿，提出企業透過減少存量補貼，以換取優先獲得開發權。市場對於削減補貼反應負面。若意見稿落實，或會降低未來項目回報，但我們認為相關憂慮已相當大程度反映在股價上，加上意見稿並非最終定案，細節或有修訂釐清空間，且政策方向並非打壓行業，而是加強市場化發展。就如工信部最新發布光伏製造業規範條件，當中包括引導光伏企業減少單純擴大產能，要同時加強技術創新降低生產成本等。在中國碳中和的背景下，行業龍頭龍源電力(00916)及信義光能(00968)股價經過大幅回調，重新浮現吸納價值。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)