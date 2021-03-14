疫後復甦「宅經濟」落幕？Uber數據話你知實況係...

新冠肺炎疫情肆虐期間，個別行業大受打擊，惟有「宅經濟」概念的行業就如魚得水，個別企業就靠相關業務捱過「疫境」。然而，疫情過後，有幾多企業是否可繼續「兩條腿走路」，受疫情影響的業務享受復甦的同時，「宅經濟」業務又可保持增長？

Daiwa Capital分析員Jairam Nathan發表報告，研究以網約車業務起家的Uber，靠著蓬勃發展的食物外賣業務「Uber Eats」抵銷了網約車需求銳減的衝擊。隨着全球邁向疫後復甦，局面會否會逆轉？他認為Uber的兩項業務都能兼顧，並將該公司評級上調至「買入」。

他在報告中指出，調升Uber的評級是反映該公司網約車業務有加速反彈的趨勢，同時外賣業務沒有任何放緩的迹象。Uber在本月投資者大會上指出，2月份美加地區網約車的預約量較前月增加了15%，3月初也較2月初同期再增長12%。他補充，Uber本月初全球預訂量較去年同期增加約10%。

Nathan又提到，Uber在2月份外賣預訂量較去年同期增加1.3倍，台灣和澳洲等地區，管理階層並未看到外賣量的增長明顯下降，那些地區較歐美還要早重啟市場。美國方面，邁阿密的網約車業務恢復了75%，而外賣業務仍持續倍增。

再者，Uber擁有9,300萬名用戶是關鍵競爭優勢，該行看到Uber在其應用程式中交叉銷售其他服務的商機。去年第4季中，有10%新Uber Eats用戶和4%雜貨外賣訂單，就是來自用來預約車輛的應用程式，相信未來這種交叉銷售的機會將有助於擴大雜貨和酒類領域的發展。

Uber股價上周五升2.37%，至60.35美元。今年迄今該股上漲了17%，過去12個月來上漲了超過1.64倍。