電腦學會：內地興「搶利是」　潛藏Fintech行銷密碼

春節剛過，因疫情關係，拜年活動有所減少，派利是亦與往年有別。派利是通常要用新鈔票，很多人往往一早就往銀行排隊換領，這個情況也不是香港獨有的，新加坡、馬來西亞的華人也有同樣習慣。但疫情之下，排隊換新鈔，風險不少，所以網上派利是，必然被推動。

網上派利是已經存在好幾年了，可是在香港、新加坡、馬來西亞，一直不普及。香港金融管理局於1月19日在官網發文，鼓勵利用電子支付收發利是。新加坡金融管理局在1月11日就發表文告，鼓勵國人在新年使用電子利是，以減少到銀行換新鈔的人龍，同時也可推動環保。馬來西亞銀行公會也在1月23日，鼓勵民眾使用網上轉帳，或是電子利是拜年，減少外出避免暴露在感染風險下。

可以看出，電子利是有其優勢，但是為甚麼電子利是在香港並不如在內地普遍呢？有專家提出，過年派利是，在香港往往是見面才會派，不然成本會很高。加上，傳統的利是因為有利是封，一般收到的也不會當面拆開，金額沒有那麼明顯，不會造成尷尬場面。然而，這些問題，在電子利是普及的內地是否存在？又如何解決呢？

內地電子利是基本上已取代傳統利是，一般朋友之間，金額很少，只是討個吉利。親屬之間透過微信拜個年，就會收到利是，金額通常會比普通朋友高。內地電子利是可以選擇金額，也可以選擇利是顯示的款式，收到利是的人需要點開，才能看到金額，和收到傳統利是非常相似，即使面對面也不會尷尬。

如果是在群組裏發利是，利是數量是可以設置的，這樣就不一定每個人都收到，另外也可以設置總金額，每個點開利是的金額都是隨機的，每個拆利是的人，所收到的金額就要看看運氣了。

這兩個設置令收到利是有運氣和遊戲的成分，金額雖然大家都不同，但可以討個吉利意頭，亦增加了節日氣氛，所以很多人都會去搶利是。這種遊戲化的操作，在傳統的派利是是無法實現的，而派利是這個上千年的習俗，卻因而變得更現代化、更有趣。

由此可見，遊戲化(Gamification)是推廣金融科技(Fintech)產品一個不錯的選擇。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 黃振昌