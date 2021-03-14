派錢刺激股市？美國民調：僅5%人會將資金用作投資

美國將向合資格國民每人派發1,400美元(約1.09萬港元)，市場憧憬部分相關資金將流入股市，令美股偷步創新高。然而媒體引述美國民意調查顯示，只有5%受訪者表示，在收到政府發放的現金後，會將資金用於投資股市。由此觀之，政府派錢會刺激散戶投資美股的說法沒有數據支持。

調查顯示，最多受訪者會將政府派發的紓困資金用作歸還債務或繳付帳單，佔比達35%。有20%表示會用於儲蓄；20%用於購買生活必須品；5%買自己喜歡的東西；3%捐款慈善活動；3%其他用途；8%還沒有決定。

美國總統拜登上周四(11日)簽署了1.9萬億美元紓困方案，當中1,400美元的首批補助金，受補助的家庭最快在上周末就能領取。經濟學者預期，該筆紓困資金將推動美國未來幾個月的經濟復甦。

美國國家稅務局聲明表示，第一輪款項以電子轉帳形式發放，除部分補助人在上周末會收到匯款外，大部分人將在本周收領。未來幾周內將陸續透過電子轉帳、郵寄支票、簽帳金融卡方式發送其他批次的紓困金。但多數主要是電子轉帳為主。