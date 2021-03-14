曜熊：股票基金宜着眼長期收益

美股正經歷創新高的升勢，但並不是全部美國人受惠。美國總統拜登已簽署1.9萬億美元的紓困財政刺激法案，美國每個家庭將在3月底之前收到1,400美元的補助金。

美國在刺激經濟增長措施方面，繼續超過其他國家，當中的低利率、不斷改善的經濟前景，以及政府刺激措施，均推動股票快速上漲。經歷牛市前期大升後，投資者的恐懼情緒處於近20年以來最低水平，而貪婪程度則可能處於頂峰。

近期股市處於相對高位，且目前為銷售基金的旺季，部分投資者在市場情緒高漲中重倉買入。不過，股票是不會無止境地上升，就如地球的地心吸力法則，大升的股票經過一段時間會出現回吐，是十分正常的現象。

近日香港金融市場波動增大，恒指由30,000點回落，科技股更帶頭下跌，基金正常調整，出現大震盪，此時，投資者應保持理性和冷靜的頭腦，基金短期的升跌，並不會改變基金長期的收益結果。

投資者應正確地去認識自身風險接受程度，通過調整股票及固定收益比例，構建適合自己的資產配置方案，並在長期理性投資，只有正確地了解自己承受風險的程度，投資結果才會符合自己要求。

曜熊理財策略董事 馬煒喬