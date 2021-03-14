內地拍賣平台突然旺場　「基民」損手賣家當填數

內地股市於農曆新年後持續下跌，拖累不少A股基金暴跌。據內媒統計，有4隻基金跌幅超過30%，跌幅超過20%的基金超過1,000隻。基金散戶投資損手，衍生一個現象，就是「基民」大舉在拍賣平台出售「家當」套現。

內媒報道，近日有拍賣平台表示，一周內就有20多萬人湧入放售家當。據悉，不少自稱「基金虧了」的賣家透過平台放售閒置的東西，個別出售的更是個人「珍品」，例如「一隻曾祖父傳下來的手錶」、「大學時代的收音機」，甚至「另一半求婚時送的鑽戒」等。市場人士稱，不個除個別賣家以「基金虧了」博同情或搶眼球，但某程度上反映散戶市場逐漸出現資金鏈斷裂情況，急需資金周轉。

報道指出，2020年以來，公募基金頻頻出動圈錢，「90後」、「00後」紛紛加入「基民」隊伍，同時新基金發行數量及首募份額均創下歷史最高，基金收益一漲一跌之間牽動無數人神經。一位基金公司市場部人士表示，大部分新入市的投資者對基金賺錢的原理不了解，也缺乏對風險的認知。此輪市場急跌對於這些新投資者而言，也是一次認識到基金投資收益與風險並存、重新審視自身風險承受能力的機會。

不過，一些新「基民」對基金投資風險缺乏直觀感受，一旦買的基金虧了就會倍感焦慮，進而立即贖回止蝕。他提醒，基金虧損其實並不可怕，市場波動常有，即使是最優秀的基金也做不到一帆風順。

專業人士提醒，基金投資者應該樹立正確觀念，需要對基金投資的風險有清醒認識，與風險承受能力和實際的風險偏好相匹配。基金投資絕不是「提款機」，對於高收益同時高風險的股票型基金，投資的資金應該是相對長期的資金，例如3年甚至更長時間。