【星期一‧炒啲乜】恒指又失兩萬九關 趁機執平貨？
2021年03月14日 11:00
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美國總統拜登日前落實簽署1.9萬億美元的財政刺激計劃，相信對後市會有一定刺激作用，不過，近日美國長期債息於高位反覆，已即時影響全球股市大上大落，其中科技股顯著受壓。
展望本周外圍焦點，美國聯儲局將公布議息結果及最新經濟預測，可留意美股道指連番破頂後，會否高處不勝寒？
中港市場方面，美國聯邦通訊委員會(FCC)最新將華為、中興通訊(00763)(000063.SZ)等5間中國公司列入黑名單，指它們對國家安全構成威脅，反映中美關係將持續緊張。另上周傳出騰訊(00700)將成為內地金融監管當局下一個針對目標，有份拖低恒指跌穿29,000點關，相信港股後市仍很大程度受制於科技股行情；而下半月更為業績高峰期。投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好審慎理財。
1、【陳鳳珠：料大市尚未擺脫上落市格局】https://bit.ly/3eM1Hzl
2、【陳政深：港股後市睇實呢3大因素...】https://bit.ly/3qIm6aG
3、【鄺紫珊：科技股仍最受債券收益率續升影響】https://bit.ly/3lcVjlR
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