【星期一‧炒啲乜】恒指又失兩萬九關 趁機執平貨？

美國總統拜登日前落實簽署1.9萬億美元的財政刺激計劃，相信對後市會有一定刺激作用，不過，近日美國長期債息於高位反覆，已即時影響全球股市大上大落，其中科技股顯著受壓。

展望本周外圍焦點，美國聯儲局將公布議息結果及最新經濟預測，可留意美股道指連番破頂後，會否高處不勝寒？

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