美聯：核心區舖租回落　古早蛋糕店逆市擴張

近年半受社運及疫情影響，訪港旅客人次大減，核心區街舖租金大幅回落，有古早味蛋糕店趁機承租，成為「逆市奇葩」。美聯工商舖資料研究部資料顯示，近半年四核心區台式古早味蛋糕店增加至少3間。

該行指出，銅鑼灣利園山道29-33號麗園大廈地下H號舖，月租約12萬港元獲古早味蛋糕店承租，舊租客為去年初承租的利是封店。另外，旺角登打士街44至46號恆隆大廈地下3及4號舖，為彌敦道單邊舖，也獲古早味蛋糕店承租。有不少珠寶鐘錶店及衣服、鞋履、皮具店承租的海防道，近半年也有古早味蛋糕店進駐。

美聯旺舖董事盧展豪表示，近年半受社運及疫情影響，訪港旅客人次大跌，由於核心區街舖租金大幅回落，所以有更多間古早味蛋糕店進駐，也令部分主要街道租戶組合更多元化。雖然本港已經開始疫苗接種計劃，市場也憧憬中港早日通關，不過本港旅遊業及舖市距離完全恢復仍需一段時間，再加上古早味蛋糕店有本地消費支持，相信短期內其需求仍然穩定。

該行稱，假設舖位月租約15萬，若租金佔銷售收入兩成計算，即每月收入目標約75萬。若每個蛋糕單價約60元，每日要賣約420個就可以達標，與市場資訊指古早味蛋糕店平均每日賣近400個的數目接近，相信在現時舖位租金水平較低的情況下不難達標。