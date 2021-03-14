港股前瞻：港匯偏弱 恒指或下試28200點水平
2021年03月14日 18:27
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港股近日積弱，上周五(12日)收市連29,000點關口也保不住，且跌穿多條移動平均線，技術上走勢甚為疲弱，主要受多隻科技股不利傳聞，加上市場觀望中美本周會談、美國聯儲局議息等重大事件所拖累。有分析員認為，港股短期或會因港元匯價趨弱而下試28,200點水平，但美國總統拜登簽署落實1.9萬億美元的財政刺激計劃後，對後市會有一定刺激作用，建議投資者可候科技股跌至上周低位時伺機吸納，作中線部署。
「股王」騰訊控股(00700)股價上周五大插近5%，於美國預託證券(ADR)收市再較港低約1.47%，折合約640.95港元，意味周一很大機會低開，主因是市場有消息指，內地監管機構或要求該公司成立一家金融控股公司，接受銀行級別規管，情況與螞蟻集團相似。艾德證券期貨聯席董事陳政深就此表示，雖然來自金融科技及商業服務的收入佔騰訊總收入約26.5%，但加強監管不等於整個業務收入「歸零」。況且，公司亦有遊戲收入等支撐，不會一沉不起，惟短期股價或要下試600元關口。
除了騰訊受累外，大市方面，他認為近日港匯偏弱，這在大型新股陸續來港上市之際並不尋常。另外，投資者亦要持續注意由美債息上揚而引申的美股波動，要確保自己的持倉有20%或以上的足夠現金，提防大市或有較深調整。
安山資本資產管理部董事黃志陽認為，港匯轉弱或與美國10年期國債孳息率上升，令機構投資者棄股買債有關。如該孳息率由目前約1.6厘，升至2厘以上，就顯示市場將「收水」，投資者應多持現金。黃氏料，本周恒指如再調整，或要返回今年1月29日低位約28,200點，指數上升通道則受制於10天和20天移動平均線，即29,108至29,704點。他看好科技「龍頭」股，認為現水平吸引，如騰訊、阿里巴巴(09988)跌至上周低位分別630和210元，投資者不妨低吸。
第一上海首席策略師葉尚志表示，近期港股通錄得淨流出，加上A股呈現轉弱傾向，情況對港股短期動力會構成影響。他看好醫藥股，認為有良好的防禦能力，當中「龍頭」藥明生物(02269)可待調整時低吸，如跌至85元以下可分段入市，目標價130元，止蝕位70元。