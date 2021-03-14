港股前瞻：港匯偏弱　恒指或下試28200點水平

港股近日積弱，上周五(12日)收市連29,000點關口也保不住，且跌穿多條移動平均線，技術上走勢甚為疲弱，主要受多隻科技股不利傳聞，加上市場觀望中美本周會談、美國聯儲局議息等重大事件所拖累。有分析員認為，港股短期或會因港元匯價趨弱而下試28,200點水平，但美國總統拜登簽署落實1.9萬億美元的財政刺激計劃後，對後市會有一定刺激作用，建議投資者可候科技股跌至上周低位時伺機吸納，作中線部署。

除了騰訊受累外，大市方面，他認為近日港匯偏弱，這在大型新股陸續來港上市之際並不尋常。另外，投資者亦要持續注意由美債息上揚而引申的美股波動，要確保自己的持倉有20%或以上的足夠現金，提防大市或有較深調整。