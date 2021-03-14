樓價UPDATES：將軍澳廣場減價不足3%沽

二手交投轉旺，業主收窄議幅，將軍澳廣場兩房單位，減價不足3%，終以769萬港元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山嘉和苑中低層C室，實用面積約1,093方呎，套三房連工人套間隔，放盤約5個月，原先開價2,380萬元，其後減價約80萬元或約3.4%，近日以2,300萬元交吉沽出，實用呎價約21,043元，現時屋苑暫有約3個二手放盤，入場價由2,100萬元起。

●跑馬地蔚豪苑A座中層1室，實用面積1,638方呎，套四房間隔，以6,200萬元易手，實用呎價37,851元，新買家屬於用家，原業主於2007年以2,188萬元買入，持貨14年帳面獲利4,012萬元，單位升值約183%。

●天后明興大樓中層D室，三房間隔，望樓景，實用面積約520方呎，以每月約19,800元放租約1個月後，同區家庭客為方便孩子上學，睇樓3次，議價後獲減價約3,800元，以16,000元承租，減租近20%，實用呎租約30.8元。

●北角港運城3座中層G室，實用面積788方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以1,480萬元承接，實用呎價18,782元，原業主早於1996年10月購入上址投資，當時作價643萬元，持貨逾24年帳面獲利837萬元，期內升值1.3倍。

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九龍區

●將軍澳廣場3A座低層A室，實用面積約476方呎，兩房間隔，原先叫價790萬元，經議價後減價21萬元或約2.7%，最後以769萬元成交，實用呎價約16,155元，原業主於2010年1月以約255萬元買入，持貨至今11年轉手帳面獲利約514萬元。

●將軍澳居屋彩明苑A座中層2室，實用面積650方呎，套三房間隔，望山景，去年5月放盤，未補價第二市場叫價740萬元，累減85萬元，減幅11.5%，以655萬元易手，實用呎價10,077元，新買家為區外綠表買家。

●將軍澳峻瀅1期2座低層H室，實用面積約693方呎，套三房套間隔，今年1月下旬開始放售，業主原叫價880萬元，日前終以855萬元易手，減價25萬元或約3%，實用呎價約12,338元。

●茶果嶺麗港城3月錄11宗買賣，較上月同期8宗增加近40%，該盤16座高層F室，望海景，兩房間隔，實用面積約517方呎，以850萬元放盤1個月後，獲區內客接洽，議價後減價22萬元，以約828萬元成交，實用呎價約16,015元，新買家為分支客，睇樓兩次入市。

●九龍塘又一居32座高層A室，實用面積795方呎，套三房間隔，吸引用家承接，成交價約1,800萬元，實用呎價約22,642元，原業主於2007年12月斥資840萬元購入，轉手帳面獲利960萬元，升值逾1.1倍。

●旺角SKYPARK中高層A6室，實用面積407方呎，一房間隔，擁開放式廚房，最新以776萬元成交，實用呎價19,066元，原業主於2016年8月以675萬元買入，持貨逾4年半帳面獲利101萬元離場，單位期內升值約15%。

●西南九龍瓏璽3B座低層B室，實用面積936方呎，套三房連工人套房間隔，望園景，獲本地家庭客承租，每月租金42,000元，實用呎租約45元，業主於2011年8月斥資約2,280.96萬元購得，按現水平租金計，回報率約2.2厘。

●西南九龍君滙港3座高層A室，實用面積478方呎，兩房間隔，望市景，以950萬元易手，實用呎價19,874元，原業主於2009年8月以430萬元購入上址，持貨逾11年至今轉售，帳面獲利520萬元離場。

●長沙灣泓景臺2座高層F室，兩房間隔，望山景，實用面積約491方呎，以約18,500元放租1個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價1,700元或約9%，以16,800元租出，實用呎租約34.2元，新租客為家庭客，睇樓1次即決定承租。

●長沙灣四小龍單日錄4宗買賣，包括泓景臺3座高層E室，實用面積492方呎，兩房兩廳間隔，月初以938萬元放售，放盤10天，以一口價938萬元沽出，實用呎價19,065元。

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新界區

●西貢大網仔斬竹灣單號全幢村屋，套三房間隔，享山海雙景，叫價3,580萬元，終以3,250萬元成交，減幅逾9%，原業主為外籍人士，於2015年7月購入，當時作價1,800萬元，持貨5年多至今沽售，帳面獲利1,450萬元，單位期內升值81%。

●馬鞍山迎濤灣2座高層F室，實用面積487方呎，兩房間隔，日前以700萬元易手，實用呎價14,374元，原業主於2007年以242萬元購入單位，持貨14年帳面獲利458萬元，單位升值約189%。

●馬鞍山海濤居4座高層H室，實用面積約649方呎，套三房套間隔，望園景，今年2月下旬放售，原先開價950萬元，日前終以930萬元交吉形式沽出，減價20萬元或約2%，實用呎價約14,330元，屋苑現時約有15個單位放售，最低入場費由700萬元起。

●大圍名城3月暫錄約15宗買賣，追貼上月全月錄約16宗，其中盛世3座南翼低層D室，實用面積757方呎，套三房間隔，日前以1,280萬元易手，實用呎價16,909元。

●沙田第一城38座低層C室，實用面積305方呎，兩房間隔，望園景，單位放盤原叫價540萬元，放盤1個月，累減12萬元，獲買家以528萬元承接，實用呎價17,311元，原業主於2016年2月購入，當時作價385萬元，持貨5年多帳面獲利143萬元，單位期內升值約37%。

●大埔太湖花園12座高層C室，實用面積355方呎，兩房間隔，開價570萬元，放盤1個月，經議價後「象徵式」減價2萬元，獲用家以568萬元承接，實用呎價16,000元。

●粉嶺牽晴3座高層C室，實用面積573方呎，套三房間隔，望市景，原先開價760萬元，放盤1年，獲同區換樓客以759.5萬元承接，實用呎價13,255元，原業主早於1999年9月購入上址，持貨21年多帳面獲利496.24萬元，單位期內升值近1.9倍。

●天水圍居屋天盛苑K座高層4室，實用面積650方呎，三房兩廳設計，同屋苑客為與家人居於同一屋苑，方便照顧小朋友，決定以13,500元即睇即租，實用呎租20.8元，如以同類型單位銀行估價約703.5萬元計算，租金回報率達2.3厘。

●屯門華都花園5座低層B室，實用面積408方呎，兩房間隔，月租叫價11,500元，放租約兩星期，經區內客議價後，以10,500元租出，實用呎租25.7元，新租客為家庭客，見原茶主肯減價，立即拍板承租。

●屯門大興花園3座低層A室，實用面積428方呎，兩房兩廳設計，原業主有輕微調整樓價，區內上車客決定以523萬元購入上址自用，實用呎價為12,220元，原業主於2012年以約200萬元購入，持貨8年多帳面獲利約高達323萬元。

●屯門市廣場1座高層B室，實用面積326方呎，兩房間隔，望市景，外區首置客睇好屯門區未來發展，決定承接單位，而原業主叫價約493萬元放盤，議價後象徵式減至491萬元成交，實用呎價約15,061元。

●屯門海麗花園2座中層B室，實用面積428方呎，區內首置客為鄰近家人居住，方便照應，以500萬元購入上址自用，實用呎價11,682元。

●荃灣爵悅庭東爵軒中層A室，實用面積約469方呎，一房改為兩房間隔，日前以770萬元沽出，實用呎價約16,418元，原業主於2010年2月以約299萬元購入，持貨至今約11年轉手帳面獲利約471萬元，物業升值約1.6倍。

●東涌水藍‧天岸5座高層複式單位，實用面積約1,376方呎，套三房連工人套房間隔，望海景，近日以2,150萬元獲區內換樓客承接，實用呎價約15,625元，原業主於2008年8月，以約1,494.3萬元購入，持貨約12年帳面獲利約655.7萬元，物業升值約44%。