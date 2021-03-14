2021大國角力升級！美經濟增長料45年首超華

全球各地正啟動全民疫苗接種，加上美國總統拜登提前簽署1.9萬億美元紓困法案，今年美國經濟勢重納正軌。有經濟學家預計，美國經濟增長甚至有望超越中國，為1976年以來首次。面對大國經濟角力，投資者須有心理準備，中美爭霸將白熱化，掌握未來經濟命脈的科技是主戰場！

世界銀行資料顯示，美國自從1976年以後，經濟增長就一直落後中國。惟隨着疫苗加速接種、拜登紓困法案過關，經濟學家紛紛上調美國展望，高盛料今年國內生產總值(GDP)可能增長6.9%，是1984年以來最快；摩根士丹利更看好可達7.3%。由於中國設定今年增長目標僅6%左右，代表美國有機會與中國並駕齊驅，甚至迎頭趕上。

據經合組織(OECD)最新預期，由於疫苗廣泛接種及各國政府額外救市，估計到今年中，全球產出會超過疫情前水平，並將今年全球經濟增長預測由4.2%上調至5.6%，而美國增速更提高逾倍至6.5%，因拜登救市將令產出平均提高3至4個百分點。牛津經濟研究院也預計，今年美國對全球經濟的貢獻有望超越中國，成為自2005年以來首次扮演「全球經濟火車頭」角色。

其實，這場疫情將中美兩國的競爭差距拉近，令美國必須打好疫後經濟復甦戰，始能追回失地，鞏固經濟主導權。事實上，這場經濟戰殊不容易，有聲音批評拜登的1.9萬億美元紓困計劃相當於把美國經濟帶入一次重大「實驗」，結果可能成功使數百萬勞工迅速回流就業市場，也可能導致反效果，例如通脹急升，或使聯儲局因擔心通脹及金融泡沫而收水。

由於放水已屆尾聲，科技才是未來經濟增長動力，無可避免成為中美博弈主戰場，面對美國打壓，中國不甘示弱，最新已明確制定出5年大計，重點發展7個技術領域，主力人工智能、量子計算、半導體等，務求全面加快自主化。據內地新一份經濟綱要草案，今年起計5年之內，先進技術和創新研發支出將按年遞增7%，預計到2025年，社會研發經費投入總量將達到5,800億美元(約4.5萬億港元)，超過美國2018年的全年支出。另着手修訂行業法規和政策，支持風險資本投資初創企業，鼓勵銀行向相關產業發放貸款，並提供稅務優惠，以全面鼓勵創新科研，目標是在2035年達成在「關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列」的目標。

【全球35%企業舵手看好美增長 力壓中國】

今年全球經濟增長「火車頭」或轉軌，4大會計師行之一的羅兵咸永道近期發布「全球企業領袖調查報告」指出，全球76%企業舵手(CEO)看好今年全球經濟會增長，比例創2012年以來最高，且在中美角力下，舵手將美國視為最重要市場的比例急增，甚至力壓中國，表明企業對中國市場的重視程度下滑。

報告指出，美國在中美角力之中擴大了領先幅度，有35%舵手認為，未來一年影響企業增長最重要的市場為美國，較中國高出7個百分點，而去年美國僅領先中國1個百分點。今年全球CEO對中國市場興趣減退，反而更重視毗鄰美國的加拿大和墨西哥等市場；與去年相比，美國CEO對加墨兩國的重視度大增78%。

各地CEO當中以歐美最樂觀，有86%北美CEO及76%西歐CEO認為，今年全球經濟增長將改善。報告也提到，全球CEO對自身企業前景更樂觀，36%對未來1年收入增長「非常有信心」，高於去年的27%。

羅兵咸永道分析，全球CEO對今年審慎樂觀，主要是疫苗快速普及將讓經濟恢復增長動能。若以行業劃分，全球科技業、健康產業與電訊業CEO對其收入能力最有信心；運輸和物流業、旅遊業等企業的CEO則較無信心。

【美元扭轉弱勢】

中美經濟前景如何，觀乎匯率表現可見一斑。去年疫情下中國經濟較快復原，而美國卻陷大衰退，人民幣與美元匯率強弱互見，今年情況則有變。反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數近期徘徊在3個月高位，惟反映國際市場的離岸人民幣(CNH)兌美元卻蒸發年內升幅。近日有數據顯示，沽空美元已不是華爾街熱門之選，投機性淨淡倉大跌近60億美元，剩餘規模僅約250億美元。

獨立外匯商品分析師盧楚仁對今年美匯走勢前景樂觀。隨着美國祭出1.9萬億美元紓困方案，加上疫苗接種順利，疫情回落，利好經濟復甦步伐。受惠去年基數較低，他料今年美國經濟增速可跑贏一眾主要工業國及中國，為美匯帶來支持。

再者，商品價格高企和經濟復甦憧憬繼續支撐美國債息，加上美債與其他發達國國債的息差擴闊，吸引債券投資者透過兌換更多美元轉買美債，支撐美元走勢。他預期美匯指數短期可挑戰93.2，今年上半年目標看94.7水平。該指數上周五收報91.66，潛在上升空間逾3%。

人民幣方面，匯價走勢除看內地經濟數據和中美關係發展外，更關鍵是政府取態。他認為，由於暫時看不到有需要刻意壓低人民幣谷出口，故人民幣走勢仍會相對強勢，預料匯價橫行爭持，離岸價暫時會在6.4至6.6兌每美元範圍內波動。離岸人民幣上周五收報6.497兌每美元。

【內地因何不與美打「經濟戰」?】

雖然中國內地是去年全球唯一錄得經濟擴張的主要經濟體，但今年選擇不與美國打「經濟增長戰」。反之，內地政府希望通過降低債務和鼓勵企業加大創新，來集中精力提高發展的可持續性。趁經濟從疫情的衝擊中井然有序地復甦，借勢加強風險管理。

內地今年國內生產總值(GDP)增長6%以上的目標，遠低於經濟學家預期增速8.4%。內地政府也坦言，GDP增長目標實際上可以訂得更高，但要留有餘地，更能把主要精力用在高質量發展。亦因如此，內地今年增速可能會被其他經濟體超越，例如鄰國印度就有望追過，主因去年基數低。

事實上，內地早有分析主張廢除設訂經濟目標，因增長目標會促使地方政府舉債搞「大白象」投資。因此，今次內地政府訂下一個較易實現的目標，可為經濟劃下底線，讓地方官員有機會專注長期改革，如降低企業負債、改善公共服務質量，以及加大高科技投資等。

值得留意的是，縱使內地今年的目標是減少預算赤字，從去年佔GDP的3.6%降至3.2%，但不意味開支會削減。高盛預計，「實際赤字」(政府在服務方面的支出與稅收之差)只會比去年降低0.9個百分點。地方政府可用來發債搞投資項目的配額雖減少了1,000億元人民幣，但降幅低於市場預期，更何況去年發債產生的未動用資金可用來彌補差額。

無論如何，當局的貨幣政策信號仍是「穩健」，即支持經濟增長並控制資產泡沫等金融風險，信貸擴張的步伐與名義經濟增速基本一致。若今年GDP要達到目標6%水平，新增貸款速度將按年放緩，意味股市及樓市皆難見狂牛。

【美「芯」繫日韓台 華科技戰不易打】

由於去年疫情影響全球製造業，加上美國針對中國科企作出制裁，自去年末季以來，全球正面對日益嚴峻的晶片荒，包括汽車業及電子消費品，以至其他智能製造機械等皆受影響，今年各方將日益感受到晶片漲價的影響，最終成本勢轉嫁至全球消費者，背後更涉及大國爭霸。是故，中國與其打經濟戰，倒不如打好科技戰。

由於中國在核心技術上被揸頸就命，市場對晶片的龐大需求就由台灣廠商補上，台廠已佔據全球晶片代工市場逾六成份額，成為最大得益者。

美國方面，為降低依賴台灣，有指拜登政府擬在半導體、人工智能等多個領域與其他地區組建聯盟，共同研發技術抗衡中國，並與主要晶片生產地如南韓等合作，同時擬立法通過由政府撥款370億美元，提高美國國內晶片產能。不過，這統統需要時間，可見在中美科技戰中，台灣角色特別，既是中、美皆須依賴的供應，也是磨心。

美國布魯金斯學會主席John R. Allen指出，科技創新是全球政治的核心，為了應對中國在尖端技術上的挑戰，美國需要全面戰略應對。他認為，中國有製造實力，但卻無法設計出最先進的晶片或自行生產所需的專業設備，每年依賴進口逾3,000億美元先進半導體製造設備，來支持電子設備製造供應鏈，是中國的最大弱點。

德籍華裔學者張俊華也同意此觀點，認為中國雖是全球最大晶片市場，但晶片工業還是很弱。去年中國晶片製造廠僅生產83億美元晶片，只佔國內需求的5.9%，佔全球市場僅2.1%。由於美國正串連台灣、日本與南韓夥伴建立供應鏈，中國要十年內追上晶片代工「龍頭」台積電是困難的。

總括而言，未來中國一則要強化本土創科發展，二則更要面對一個以美國為首的科技戰團，關鍵是善用內地完善的產業鏈和可觀的市場規劃，培養企業和人才，並爭取國際合作，堅持市場開放，才有望抗衡美國，實現「自立自強」。